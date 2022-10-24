اختلافات خانوادگی عاملی برای قتل همسر و کودک خردسال

سرهنگ محمد نادربیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پانزدهم مهرماه سال جاری مردی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و خبر از قتل خواهر و فرزند او داد که بلافاصله کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه کارآگاهان حاکی از آن بود که مقتول یک خانم ۲۸ ساله بوده که به همراه فرزند خردسالش با شیوه خفگی به قتل رسیده بودند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه با انجام اقدامات پلیسی، عامل قتل که همسر مقتول بوده شناسایی و ارتکاب جرم توسط وی برای کارآگاهان محرز گردیده بود، بلافاصله تحقیقات در زمینه شناسایی مخفیگاه قاتل آغاز و در کمتر از ۲۴ ساعت تلاش بی وقفه، در نهایت در اطراف محل وقوع قتل شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ نادربیگی در پایان با اشاره به اعتراف متهم به قتل رساندن همسر و فرزندش، علت انجام این جنایت را اختلاف خانوادگی بیان کرد.