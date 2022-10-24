مطالبه مردم مینوشهری برای صدور حکم امام جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مردم مینوشهر صبح امروز دوشنبه با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در خوزستان خواستار صدور حکم ثابت برای امام جمعه موقت بخش مینو شدند.

تعدادی از شیوخ و سادات که در این دیدار صمیمانه که حضور داشتند ضمن تقدیر از زحمات حجت الاسلام «سید قیام الدین موسوی» او را امام جمعه مطالبه گر عنوان کردند.

طبق گفته شیوخ و سادات در این نشست، امام جمعه موقت مینوشهر از زمان تصدی موقت امامت جمعه این شهر مطالبه‌های زیادی به سرانجام رسید اما برخی از سازمان‌ها و ادارات به دلیل اینکه او هنوز به عنوان امام جمعه موقت است، اهتمام خاص و ویژه‌ای نسبت به مطالبات مردمی مینوشهر نمی‌دهند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز نیز در این نشست، این توجه مردم نسبت به امام جمعه شهرشان را برگرفته از بصیرت و اهمیت دادن به پایگاه نماز جمعه و اهمیت آن برای پیشرفت و آبادی شهر توصیف کرد.

حجت الاسلام سید محمد عبدالنبی موسوی افزود: در خصوص امام جمعه مینوشهر پیگیری‌ها و نامه‌های مربوطه انجام خواهد شد.

وی نیز این قول را داد تا به همراه تعدادی از مدیران کل استانی از وضعیت مینوشهر برای بررسی دلایل نبود پیشرفت‌های عمرانی و… در مینوشهر و مشکلات آن به طور ویژه بازدید کند.