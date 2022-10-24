‌به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی هیئت اندیشه‌ورز مجمع بسیج چهارمحال و بختیاری بیان کرد: استعداد و ظرفیت‌های بسیار خوبی در بسیج وجود دارد.

وی افزود: به‌همین منظور تشکیل گروه‌های اندیشه‌ورز با نشست‌های تخصصی و بررسی همه جانبه موضوع‌های مختلف در دستور کار قرار دارد.

افضلی استعداد و ظرفیت‌های مطلوب بسیج اشاره و تصریح کرد: سندهای تحول مربوط به بخش‌های مختلف از سوی هیأت‌های اندیشه‌ورز بسیج به‌همراه راهکارهای عملیاتی تهیه شده که پس از سپری شدن مراحل تصویب، پیاده‌سازی و اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: این اسناد و مطالعاتی که به‌صورت میدانی و علمی انجام شده به‌طور یقین سرمنشاء تحولات، آثار و برکات فراوانی در بخش‌های مختلف چهارمحال و بختیاری خواهد شد.