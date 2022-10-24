پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما درباره اختلال اخیر در یکی از بخش‌های خبری تلویزیون و سرانجام پیگیری دلایل این اتفاق به خبرنگار مهر گفت: ما هر چقدر هم در تکنولوژی پیشرفت کنیم، آسیب‌پذیری‌مان از جهت‌هایی بیشتر می‌شود. سال‌ها پیش در سیستم پخش خبر با کاغذ و نوار کار می‌کردیم. تمام آن چیزی که از قدیم به عنوان برود کست می‌شناختیم الان به فضای فایل محور بر مبنای شبکه تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در جهان هم همینطور است که هر چقدر ارتباطات شبکه‌ای گسترش بیشتری پیدا می‌کند و مبتنی بر اینترنت می‌شود آسیب‌پذیری هم بیشتر می‌شود.

جبلی در ادامه عنوان کرد: در دوره جدید اولویت ما تقویت زیرساخت‌های شبکه‌ای است. در مقاطع مختلف ممکن است با هدف بهره‌برداری‌های سیاسی یا با هدف کسب اعتباری که دشمن هیچ جا نتوانسته به‌دست بیاورد اما با یک لحظه ورود به سیستم بتواند اعتباری برای خوش به دست بیاورد.

وی در پاسخ به اینکه این اتفاق را خرابکاری می‌داند یا هک، اظهار کرد: گروه‌های خرابکار هکری در دنیا که می‌خواهند تمرین و یا ابراز قدرت کنند، دست به این کارها می‌زنند. تمام همکاران ما عزمشان را جزم کردند که تمام امکانات زیر ساختی و شبکه‌ای خودمان را ایمن سازی کنیم. با اتفاقی که در بهمن ماه پارسال افتاد عزم خوبی به راه افتاد هم در سازمان و هم دستگاه‌هایی که مسوولیت‌هایی بر عهده دارند و بسیاری از حفره‌ها گرفته شد این اتفاق تلخ اخیر هم باعث می‌شود ما لکه‌گیری‌های باقی مانده را هم انجام دهیم و آسیب پذیری را به حداقل برسانیم.

«شیوه» می‌تواند به برخی شبهات در جامعه پاسخ دهد

جبلی در ادامه درباره سرنوشت برنامه‌های پربیننده تلویزیون از جمله «شیوه» گفت: همیشه گفته‌ام که اگر رسانه ملی در جایگاه واقعی خودش قرار بگیرد برای بسیاری از مشکلات می‌تواند راه حل ارایه دهد. شیوه یکی از این تدابیر است که می‌تواند با باز کردن فضای گفتگوی سالم و عالمانه به برخی از شبهات جامعه در زمینه‌های مختلف پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: این برنامه روز به روز دارد به بلوغ خودش نزدیک تر می‌شود و امیدواریم الگویی باشد که هم بالغ‌تر شود هم مسیر مستمری برای فضای تبادل افراد فراهم کند.

رییس رسانه ملی درباره دستاورد خود در طول یک سال گذشته تصریح کرد: رسانه ملی ظرفیت‌های ناشناخته بسیار زیادی دارد. مهمترین دستاوردی که در طول این یک سال به دست آوردیم این بود که هم در درون سازمان هم در بیرون در جامعه این حس ایجاد شد که صدا و سیما می‌تواند خیلی موثرتر و پویا تر از آن چیزی باشد که سال‌ها از آن دیده‌ایم. مصادیقش هم زیاد است و در افکار عمومی ثابت شد که رسانه ملی می‌تواند یک نهاد پیشرو برای بر طرف کردن مشکلات جامعه باشد.

وی در ادامه درباره تولیدات سریالی گفت: مجموعه‌های تلویزیونی که مصوب شده در مراحل مختلف در حال پیشروی است یا در مرحله فیلم نامه است یا پیش تولید یا تعیین برآورد یا در حال ضبط است.

جبلی اضافه کرد: ما کارهای بزرگی را به تدریج ارایه می‌کنیم قبلاً هم عرض کرده بودیم این تولیدات را به دوره‌های مختلف پاییز، زمستان نوروز، خواهیم رساند. روند تولید متوقف نشده اما به دلایل متعدد که مهمترین آن بالارفتن نرخ تولید است، به ویژه با راه افتادن تولیدات شبکه خانگی که نرخ تولید را بسیار بالا برده‌اند ما نیازمندیم با کمک مجلس و دولت برای ارتقای تولید برنامه‌های فاخر به ویژه کارهای نمایشی اقدام کنیم.

رییس صداوسیما تصریح کرد: دغدغه فعلی ما این است که بودجه در اختیار صداوسیما با ارقام واقعی تولید خیلی همخوانی ندارد درخواست ما از مجلس و دولت محترم است که این واقعیت را در نظر بگیرند. جامعه نیاز دارد که تمام توان خود را برای تولید آثار فاخر نمایشی، سرگرمی و… به کار ببریم. توان صداوسیما محدود است اگر این توان افزایش یابد با حمایت دولت و مجلس حتماً کارهای فاخرتر هم ارایه می‌دهیم.

وی درباره راه اندازی مدرسه کنکور نیز گفت: ما در سال‌های متوالی دیدیم دانش آموزانی که می‌خواهند خود را برای کنکور سراسری آماده کنند متاسفانه سوءاستفاده‌هایی در صنعت آموزش خصوصی اتفاق می‌افتد. درنهایت هم عدالت آموزشی اتفاق نمی‌افتاد و همین شیوه مدرسه تلویزیونی را می‌توان برای آموزش پیش از کنکور هم ارایه داد.

رویکرد رسانه ملی نسبت به مهران مدیری تغییر می‌کند؟

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره رویکرد سازمان و اینکه در قبال ویدیوی جدید مهران مدیری تغییر خواهد کرد؟ گفت: کار کردن در رسانه ملی خدمت به مردم و جامعه است و به دلیل نقش‌های متنوعی که سازمان در سرگرمی و آموزش دارد کسی که بتواند برای این نقش‌ها کاری کند باعث افتخار است. اگر کسی بخواهد برای این فرصتی که برایش فراهم شده است کاری کند قدمش روی چشم است و با تمام وجود از او استقبال می‌کنیم.

جبلی در عین حال تأکید کرد: اما اگر کسی قدر این فرصت را نداند و یا نخواهد استفاده کند استعدادهای موجود در جامعه زیاد است، طبیعت کار در رسانه اقتضا می‌کند استعدادهای جدید دایم شناسایی شوند و به آن‌ها عرصه داده شود و فریز در این مرحله نشویم.

وی درباره باز پس گرفتن دستمزد در صورت پخش نشدن ادامه «دورهمی» گفت: برنامه‌ای ساخته شده و هزینه شده است. دوستان ما در حوزه حقوقی و دیگر حوزه‌ها در حال بررسی هستند. شرایطی پیش آمد با موضع‌گیری که شد که باید برای آن تصمیم‌گیری شود. باید درباره ادامه آن تصمیم‌گیری شود ما جمع بندی‌ای که داشته‌ایم این بود که ادامه برنامه در کنداکتور پاییز گذاشته نشده است.

وی در ادامه درباره اینکه دستورالعملی درباره موضع گیری های بازیگران در وقایع مختلف وجود دارد یا خیر بیان کرد: در همه رسانه‌های دنیا اینگونه است که فردی که به واسطه رسانه تبدیل به چهره می‌شود اعتبار شخصی خودش در مقابل اعتبار سازمانی او ناچیز است و مردم بین هویت شخصی آن فرد و هویت رسانه‌ای او تفکیک قایل نیستند. بنابراین چون هویتش با رسانه گره خورده است برای هرگونه اظهار نظر که در همه جای دنیا معمول است حتماً باید با سازمان متبوع هماهنگ باشد. در مورد صداوسیما هم این استثنا وجود ندارد و مثل رسانه‌های دنیاست.

وی اضافه کرد: اگر کسی می‌خواهد موضع‌گیری کند حتماً باید در هماهنگی با صداوسیما نباشد سازمان هم حق خودش می‌داند برخورد لازم را داشته باشد. در سازمان‌های بزرگ دنیا هم اینگونه بوده است اظهار نظری کرده‌اند که با سازمان متبوع آنها هماهنگی نداشته و هیچ تعارضی با آنها نداشته‌اند.

جبلی در پایان گفت: ما هم تاکید می‌کنیم که وقتی به شهرت می‌رسید دیگر فقط نماینده خودتان نیستید. نماینده رسانه ملی هستید و موظف هستید که تابع قوانین سازمان باشید در غیر این صورت می‌توانید مسیرتان را جدا کنید.