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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۵۴

استاندار خراسان شمالی

ایجاد زنجیره صنایع تکمیلی محصولات کشاورزی خراسان شمالی ضرورت دارد

ایجاد زنجیره صنایع تکمیلی محصولات کشاورزی خراسان شمالی ضرورت دارد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی بر ضرورت ایجاد زنجیره صنایع تکمیلی محصولات کشاورزی تاکید کرد و افزود: استفاده از مزیت‌های استان به ویژه حوزه کشاورزی امری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا حسین‌نژاد صبح امروز در نشست تخصصی میز انگور خراسان شمالی که در محل سالن اجتماعات بانک ملی بجنورد برگزار شد اظهار داشت: با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالقوه خراسان شمالی در حوزه محصول انگور، با برگزاری جلسات توجیهی بستر صادرات آن به کشور پاکستان و سایر کشورها فراهم شده است.

استاندار خراسان شمالی بر ضرورت ایجاد زنجیره صنایع تکمیلی محصولات کشاورزی تاکید کرد و افزود: استفاده از مزیت‌های استان به ویژه حوزه کشاورزی امری ضروری است و خراسان شمالی استانی با پتانسیل‌های بالای کشاورزی می‌تواند مسیر توسعه را هموارتر کند.

وی خرید تضمینی انگور، شناسایی بازارهای فروش را رکن مهم دانست و گفت: با این اقدامات باغداران با اطمینان بیشتری نسبت به تولید حرکت خواهند کرد.

حسین‌نژاد تصریح کرد: با کامل شدن زنجیره صنایع در هر نوع محصول و بهره‌مندی از تجارب جهانی، هدف اصلی خود را با اداره علمی و روش‌های جدید در راستای توسعه اقتصادی دنبال می‌کنیم.

استاندار خراسان شمالی افزود: برگزاری این نوع نشست‌ها باید در راستای آموزش برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ترویج انجام شود.

کد مطلب 5615967

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