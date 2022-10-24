به گزارش خبرنگار مهر، رحمان اصلی زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نام نویسی در آزمون استخدام نیروی قرارداد کار معین شهرداری‌های آذربایجان شرقی آغاز شده و تا ۱۱ آبان ادامه دارد.

وی گفت: ۷۴ نفر از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه و پس از طی مراحل گزینش به صورت قرارداد کار معین به استخدام شهرداری‌های آذربایجان شرقی درخواهند آمد که در این میان امتیازاتی برای جامعۀ ایثارگران با رعایت سهمیه‌های قانونی ۲۵ درصد و ۵ درصد مطابق با مادۀ ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (برای جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، همسر و فرزندان آزادگانِ دارای یک سال و بالاتر از یک سال اسارت و خواهر و برادران شهدای معظم) در نظر گرفته شده است.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی اضافه کرد: خانواده‌های شهدای والامقام و ایثارگران عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ جزئیات آزمون استخدامی مورد اشاره و برخورداری از سهمیه‌های قانونی می‌توانند به وبسایت جهاددانشگاهی به نشانیhrtc.ir مراجعه کنند.