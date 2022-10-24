به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرشکاران ظهر امروز دوشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: همکاران در دستگاه‌های مختلف اجرایی برای تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار استان با جدیت تلاش می‌کنند که جای تقدیر دارد.

وی افزود: برای اجرای طرح‌های مربوط به اشتغالزایی یک همت از محل صندوق توسعه ملی به استان تزریق خواهد شد؛ به همین میزان هم سیستم بانکی باید تأمین کند.

فرشکاران اعلام کرد: در همین ارتباط حدود ۲.۶ همت از محل تبصره ۱۶ و ۱.۲ همت هم از محل تبصره ۱۸ توزیع خواهد شد.

این مسؤول یادآور شد: اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داده ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات توازن کسر شود و از محل تبصره ۱۸ در اختیار دارایی قرار گیرد تا برای ارائه تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اذعان داشت: حدود ۶ همت از بابت تسهیلات، اعتبار به استان تزریق می‌گردد که در جهت ایجاد اشتغال پایدار در استان باید صرف شود و اگر برنامه ریزی مشخص و هدفمندی در این ارتباط نداشته باشیم، ممکن است صرفاً به فضای تسهیلات دهی و به تبع آن افزایش نرخ تورم منجر شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: در مورد اعتباراتی که قبلاً در خصوص توسعه اشتغال پایدار در روستاها لحاظ شده صحت‌سنجی و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم تا اقدامات بتواند اهداف تعریف شده را محقق سازد.