به گزارش خبرنگار مهر، نامدار عبداللهیان در مراسم تکریم و معارفه سرپرست هلال احمر استان قزوین که صبح دوشنبه در سالن جلسات هلال احمر قزوین برگزار شد اظهار کرد: هلال احمر کشور به لحاظ ساختاری یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که برنامه‌ریزی در آن در جریان بوده است و در این مسئله سابقه تاریخی بیش از سایرین دارد.

معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس جمعیت هلال احمر کشور ادامه داد: اگر در سازمانی برنامه‌ریزی نباشد فعالیت آنها مانند یک کشتی در دریا بدون قطب نما است.

وی با اشاره به ساختار برنامه‌ریزی در کشور و جهان عنوان کرد: پیش از انقلاب اسلامی در کشور ما برنامه‌ریزی تنها بخشی از امیال شخصی بود که پس از پایان دوره فعالیت فرد می‎‌دیدیم شاید تنها ۲۰ درصد از یک پروژه پیش رفته است اما برنامه‌های چند بعدی پس از انقلاب شکل گرفت سپس برنامه‌ریزی‌های چند هسته‌ای انجام شد و در نهایت بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب چند برنامه‌ریزی چند بعدی مأموریت گرا و مسئله محور امروز در کشور پیشران است.

این مسئول گفت: امروز سیاست کشور این است که موضوعات را به صورت مسئله محور پیش ببرد تا میزان رضایتمندی در جامعه افزایش یابد و برنامه هفتم توسعه بر این اساس نوشته می‌شود.

عبداللهیان با بیان این موضوع که بعضی مسائل در اساسنامه هلال احمر کشور مشکل دارد مطرح کرد: جز امداد و نجات که یک وظیفه حاکمیتی است و هلال احمر آن را به عهد دارد سایر خدمات ما داوطلبانه محسوب می‌شود و اساسنامه باید در این زمینه‌ها تغییر داشته باشد.

وی با اشاره به این موضوع که در جهان ۴۲ بلای طبیعی شناسایی شده و از این تعداد ۳۱ مورد از آنها در کشور ما به وقوع می‌پیوندد توضیح داد: این موضوع نشان می‌دهد ما یک کشور بحران خیز هستیم و باید برنامه ریزی‌هایمان بر همین اساس انجام گیرد.

این مسئول بیان کرد: هلال احمر امروز برای تجهیز و تأمین زیرساخت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد در حالی که دولت تنها شش هزار میلیارد تومان در اختیار ما قرار داده است و باید نیازهایتان را بر اساس این موضوع مدیریت کنیم و بیشترین خروجی را به دست آوریم.

معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به دیگر سیاست‌های این سازمان گفت: تقویت امدادرسانی هوایی زمینی و دریایی، تقویت روابط بین‌المللی چنان که تاکنون نیست این رود اتفاق افتاده و تبدیل موقوفات این سازمان و مولدسازی و تقویت خانه‌های هلال از جمله سیاست‌های پیش روی جمعیت هلال احمر است.

وی در خاتمه با بیان این موضوع که امدادرسان هایی که گاهاً ۲۴ ساعته در جاده‌ها حضور دارند عنوان داوطلب داشته‌اند و از حقوق به حداقلی هم بهره مند نبودند این مشکل را پشت سر گذاشته و از حقوق حداقلی برای ما. تمام وقت یا نیمه وقت بهره مند می‌شوند.