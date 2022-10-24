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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۲۱

رییس جمعیت هلال احمر بم:

دکل فشار قوی برق ناجی مرد گم شده بمی شد

دکل فشار قوی برق ناجی مرد گم شده بمی شد

بم - رییس جمعیت هلال احمر بم گفت: با کمک گروه امداد و نجات جمعیت هلال فردی که۲ روز قبل گم شده بود، پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سیدی گفت: فرد گم شده دو روز پیش در فاصله ۵۰ کیلومتری شهرستان بم راه را گم کرده بود که با حضور به موقع گروه امداد نجات جمعیت هلال احمر نجات یافت.

وی افزود: فرد گم شده خود باتماس تلفنی به مرکز امداد عملیات جمعیت هلال احمر بم اعلام کرده که در بیابان گم شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر بم تصریح کرد: فرد مفقود شده اعلام کرد که توان برگشت را ندارد وتنها آدرس یک دکل فشار قوی را به امدادگران هلال احمر داد.

وی تصریح کرد: با هماهنگی با وی و دریافت شماره تابلو دکل فشار قوی، با اداره برق شهرستان بم تماس برقرار ونقطه تعیین شده مشخص شد.

رئیس هلال احمر بم بیان کرد: تیم امداد نجات جمعیت هلال احمر در فاصله ۵۰ کیلومتری منطقه میج و بندر غرب شهرستان بم فرد گم‌شده را در حال تشنگی و ضعف جسمانی شدید و بسیار خطرناکی پیدا کرد.

وی تاکید کرد: بعد از اقدامات وکمک‌های اولیه امداد ونجات فرد ذکر شده به شهرستان بم‌منتقل و به آغوش خانواده اش برگشت.

کد مطلب 5615991

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