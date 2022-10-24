۷٠ درصدتصادفات فوتی کهگیلویه و بویراحمد مربوط به اتباع بیگانه است

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: علیرغم ایمن‌سازی بسیاری از جاده‌ها، هنوز آمار تصادفات و فوتی‌های حوادث رانندگی بالا است.

وی عنوان کرد: در حادثه بامداد دوشنبه، ۱۷ اتباع بیگانه در یک پژو بودند که ۵ نفر آنها کشته شدند و فروردین ماه امسال نیز تصادف خودروی اتباع بیگانه باعث مرگ تعداد زیادی از آنها شد.

حاجی زاده گفت: از پلیس می‌خواهم از قوه قهریه استفاده کند و گشت‌های نامحسوس پلیس در زمان‌های مختلف تشدید شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: تفاهم‌نامه احداث پاسگاه ایست و بازرسی «میمند» امضا و به زودی عملیاتی می‌شود، اما تا آن زمان باید گشت‌های نامحسوس فعال‌تر و راهکاری برای ماشین‌های شوتی ارائه شود

وی با اشاره به برخی از نقاط حادثه خیز استان گفت: محور خروجی چرام یکی از نقاطی بود که هر روز شاهد تصادفات بودیم.

حاجی زاده افزود: در فاصله کمتر از دو ماه نقاط حادثه خیز رفع و محور به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه محور «تنگ چویل» دیگر نقطه حادثه‌خیز استان بود و ماشین‌ها و موتورسیکلت در پیچ خطرناک این محور به ته دره سقوط می‌کردند، اظهار کرد: ایمن‌سازی محور انجام و خوشبختانه تاکنون گزارش تصادف آن‌چنانی در «تنگ چویل» نداشتیم.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به محور چرام به دهدشت و مراحل پایانی ایمن‌سازی ۱۵ کیلومتر از این محور، افزود: محور طولیان از مناطق مرگبار استان است که باید راه و شهرسازی هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کند.

حاجی زاده گفت: همچنین ۱۱.۲ درصد تلفات در کمربندی یاسوج بود که ۵ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسید واز زمان افتتاح تاکنون، تصادف آن‌چنانی گزارش نشده، ضمن اینکه در این محور و محور یاسوج- سمیرم- اصفهان باید نیوجرسی نصب شود.

حاجی‌زاده با بیان اینکه ادامه جاده کمربندی از پل مختار تا پلیس راه در دست پیگیری است، گفت: کار در محور تونل «گل زردون تا اول سرگجینه» به طول ۴.۵ کیلومتر و شاه بهرام- باشت و چرام در حال انجام است.

حاجی زاده تصریح کرد: بر اساس توپوگرافی منطقه نقاط حادثه‌خیز استان شناسایی و برخی از آنها در کوتاه مدت رفع شد.

وی ابراز داشت: حوزه راه و زیرساخت جز اولویت‌های استان است به همین دلیل اعتبارات بی‌سابقه‌ای برای حوزه راه و شهرسازی، زیرساخت و راهداری تصویب شد و علاوه بر این، برای جاده‌هایی که در گذشته غیر ایمن ساخته شدند، اعتبار در نظر گرفته شد.

حاجی‌زاده با اشاره به اینکه تنها از محل سفر و متمم سفر رئیس جمهوری ۷۰۰ میلیارد تومان برای راه‌های استان اختصاص داده شده، گفت: از همین محل ۱۰۰ میلیارد برای رفع نقاط حادثه‌خیز در نظر گرفته شده است.

معاون عمرانی استاندار گفت: طی دو سال اخیر از محل‌های مختلف از جمله هدفمندی یارانه‌ها و سایر موارد بالغ بر دو هزار میلیارد تومان به حوزه راه‌های استان اختصاص یافته و همه تلاش متولیان ایمن‌سازی جاده‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز است.