ضرورت رفع موانع گمرکی و ترانزیتی برای تسهیل ورود محصولات ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرّم روز یکشنبه در دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در قاپان با وی اظهار کرد: امیدوارم افتتاح سرکنسولگری کشورمان در قاپان به رفع موانع موجود در زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی منجر شود.

وی با بیان اینکه در دیپلماسی باید منافع خودمان را دنبال کنیم، افزود: متأسفانه مرزهای منطقه ملتهب است و کنسولگری در این زمینه نیز باید ایفای نقش کرده و با اقدامات لازم، از انفعال طرف ارمنی جلوگیری کند.

خرّم به برگزاری رزمایش اقتدار نیروهای مسلح در منطقه ارس نیز اشاره کرد و گفت: فرمانده سپاه صحبت‌های دقیقی در این رزمایش کرد و پیام‌های خوبی به کشورهای همسایه داد و البته همه کشورها هم این پیام‌ها را گرفتند.

وی افزود: انتظار ما از همسایگان، رعایت حق همسایگی است و پیام این رزمایش نیز صلح و آرامش در مرزها و کشورهای همسایه بود.

وی همچنین با بیان اینکه در امور مرزی باید با استانداری هماهنگی شود، گفت: انتظارمان از تمامی وزارتخانه به ویژه وزارت امور خارجه این است همکاری خود در این زمینه را بیشتر کنند.

وی بر آمادگی استان برای همکاری با سرکنسولگری ایران در قاپان برای رفع مواتع تاکید کرد و افزود: وضع فعلی مرز ایران با ارمنستان مناسب نبوده و رضایت بخش نیست و فعالان اقتصادی استان در تردد از مرز و جاده موجود اذیت می‌شوند.

وی تاکید کرد: هرگونه موانع باید رفع شود و البته ارمنی‌ها نیز در این زمینه باید پای کار باشند.

خرّم همچنین از سرکنسول ایران در قاپان خواست تا اقداماتی را با هماهنگی طرف ارمنی انجام دهد تا مدت زمان توقف خودروها در گمرک و مرز کاهش یابد.

وی به دستور رئیس جمهور مبنی بر فعال شدن دیپلماسی مرزی و سفر هیأت آذربایجان شرقی به ارمنستان اشاره کرد و گفت: طرف ارمنی استقبال خوبی از ایرانی‌ها برای همکاری‌های اقتصادی دارد و فضا برای کار در این کشور بسیار است از این رو باید از این فرصت استفاده کنیم چرا که ارمنستان بهترین راه برای ورود به بازار اوراسیاست و فعالیت‌های اقتصادی مان را در این منطقه باید فعال کنیم.

خرّم همچنین خواستار تشکیل جلسات دوره‌ای با سرکنسول‌های نخجوان و قاپان با استانداران شمال غرب کشور برای افزایش میزان مبادلات اقتصادی شد.

وی افزود: مردم به خودآگاهی کامل رسیده‌اند و مسائل را بهتر از همه تحلیل می‌کنند.

خرّم با بیان اینکه جلفا و منطقه ارس برای افتتاح سرکنسولگری ارمنستان در ایران می‌تواند گزینه خوبی باشد، از سرکنسول ایران در قاپان خواست تا اقدامات لازم در این زمینه را هم از سوی وزارت خارجه و طرف ارمنی پیگیری کند.