گناوه برای میزبانی از مسافران و گردشگران آماده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه با اشاره به در پیش بودن یوم الله ۱۳ آبان اظهار داشت: همه مسئولان ادارات ضمن حضور در راهپیمایی و برنامه‌های بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی، بنر و پرچم‌های مناسب و نو با مضامین این یوم الله و انزجار و نفرت از آمریکای جنایتکار بر درب اداره و تابلو اعلانات و محیط داخلی و بیرونی اداره نصب کنند.

فرماندار گناوه افزود: به همین منظور پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی و انزجار از آمریکای جهانخوار در سطح بازار و سر درب مغازه‌ها، و میدان مرکزی شهر نصب شود.

وی با تاکید بر حضور همه مسئولان در نماز جمعه و جماعات یادآور شد: همه مسئولان ادارات موظفند جواب نامه‌های ارسالی از سوی فرمانداری را در موعد مقرر اعلام کنند در غیر این صورت توبیخ و به مدیرکل مربوط اعلام خواهند شد.

طرح‌های سفر رئیس جمهور آماده شود

وی بیان کرد: با توجه به در پیش بودن سفر آتی رئیس جمهور و هیئت همراه به استان بوشهر، مسئولان ادارات پیشنهادات و طرح‌های خود را برای سفر رئیس جمهور آمده و به فرمانداری اعلام کنند

رئیس شورای اداری شهرستان گناوه گفت: طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده از سوی مسئولان در موعد مقرر در جلسه جمع بندی در نظر گرفته می‌شود و در فهرست نیازهای شهرستان در سفر رئیس جمهور ارائه خواهد شد.

آماده‌سازی زیرساخت‌های گردشگری

صفری با تاکید بر اینکه همه ادارات شهرستان وظایف خود را بر حسب شرح وظایف در ستاد خدمات سفر شهرستان انجام دهند بیان کرد: همه اعضای ستاد تسهیلات سفر شهرستان برنامه ریزی های لازم برای خدمات رسانی مطلوب به گردشگران را انجام دهند و در آماده سازی زیرساخت‌های لازم از هم اینک اقدام کند و به پایان سال موکول نکند دهند تا در موعد مقرر پذیرای هموطنان و گردشگران باشیم.

وی با اشاره به همزمانی ماه رمضان در تعطیلات نوروزی آینده گفت: همه فضای شهر باید برای این ایام آماده و ماه رمضانی شود و تمهیدات لازم برای جلوگیری روزه خواری در ملأ عام اندیشیده شود تا حرمت و شأن این ماه در طول اقامت گردشگران باید رعایت شود.

خدمت رسانی به مردم در رأس امور مسئولان ادارات باشد

وی با بیان اینکه همه ادارات نسبت به انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب به مردم اهتمام جدی داشته باشد گفت: ما مسئولان بدهکار و نوکر مردم هستیم و توجه و پیگیری به امورات مردم باید در رأس امور باشد و همه باید نسبت به پیگیری و انجام کار ارباب رجوع در چارچوب قانون مجدانه تلاش کنند.

وی افزود: مسئولان نباید در اتاق خود بنشیند و بر حوزه کاری خود نظارتی و اشرافیتی نداشته باشد بلکه باید امورات مردم را در ادارات پاسخ دهد و رسیدگی کند و نباید آنها را به فرمانداری و دفتر امام جمعه ارجاع دهن د و علاوه بر آن برای کار کارکنان و کارمندان خود نیز وقت بگذارید و مشکلات را پیگیری کنید.

فرماندار گناوه با بیان کرد: معاونین فرماندار، برنامه ریزی و زمانبندی مناسب برای حضور ادارات در مساجد و رسیدگی به مشکلات و امورات مردم انجام شود و از عملکرد خود در این زمینه گزارش کار ارائه دهید.

وی گفت: خود مراقبتی و ایجاد فضای امن در دستور کار مسئولان ادارات باشد و مشکلات هر اداره در این زمینه رسیدگی و رفع شود در غیر این صورت هرگونه اتفاقی در ادارات رخ داد، خود مسئول باید جوابگو باشند.

اطلاع رسانی عملکردها

فرماندار گناوه با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی گفت: گزارش کار و اطلاع رسانی بسیار مهم و ضروری است و عملکرد ادارات حوزه کاری خود را همراه با تصویر و نمودار تنظیم و به صورت روزانه ثبت و اطلاع رسانی کنید.

فرماندار گناوه یادآور شد: برنامه‌هایی محتوایی توسط دستگاه‌های فرهنگی از جمله اوقاف، ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی با بهره گیری از ظرفیت بسیج و جوانان و نیروهای کارآمد و کار بلد برنامه‌های اعتقادی و فرهنگی تولید و در فضای مجازی و مساجد منتشر و اطلاع رسانی شود.

خدمات دولت اطلاع رسانی شود

فرماندار گناوه با اشاره به سفر آتی رئیس جمهور گفت: معاونین فرماندار و مسئولان ادارات با برنامه ریزی مناسب در این زمینه ر مدنظر داشته باشند.

وی با اشاره به رسیدن به فصل پاییز و تغییر شرایط جوی و آب و هوایی و وزش بادهای موسمی از جمله لیمر گفت: دستگاه‌های خدمت رسان آمادگی لازم را برای مقابله شرایط داشته باشند و نسبت به وظایف خود عمل کنند.

وی گفت: هلال احمر برای مقابله شرایط بحران آمادگی داشته باشد و نیروی انتظامی، شهرداری و هلال احمر نسبت به توجیه مسافران و گردشگران که در آخر هفته به شهرستان سفر می‌کنند اقدام کنند که در موارد بحرانی در ساحل دریا حضور نیابند.

فرماندار گناوه با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: در طول چهار دهه انقلاب اسلامی خدمات گسترده‌ای در سراسر کشور بخصوص در شهرستان گناوه انجام شده که باید برای مردم بازگو و بیان شود

رئیس شورای اداری گناوه گفت: در طول یک سال دولت سیزدهم کارهای زیاد و بزرگی انجام شده است که باید این عملکردها و خدمات صورت گرفته در زمینه‌های مختلف با گزارش دهی مناسب به مردم اطلاع رسانی شود و مسئولان ادارات شهرستان نیز باید این خدمات نظام و انقلاب بیان کنند.

وی گفت: در دوران‌های سختی مانند دفاع مقدس در حالی که تمام دنیای استکبار بر علیه ایران اسلامی بودند علیرغم نداشتن تجربه و آموزش لازم با توکل بر خدا و رهبری امام و اتکا به جوانان کشور در برابر دشمنان ایستادیم و دشنان را با شکست مواجه کردیم.

وی گفت: در برهه کنونی دشمنان به قدرت و اقتدار نظام و جمهوری اسلامی پی برده‌اند ولی اغتشاشات و تحرکات آنها هیچ گونه خللی در تداوم راه انقلاب به فضل الهی و رهبری مقام معظم رهبری و جوانان و ملت غیور نخواهد داشت

فرماندار گناوه بیان کرد: امروز همه ما مسئولان باید با هوشیاری و بصیرت، آگاهی و شجاعانه و افتخار از نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و دولت دفاع کنیم و با خدمات صادقانه در میان مردم امیدواری ایجاد کنیم.