به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد کاظم تقوی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از عوامل انتظامی اظهار کرد: امروز دشمن امنیت کشور را هدف گرفته است اما بداند که این خواب پریشان هرگز تعبیر نخواهد شد زیرا حافظان امنیت کشور پیرو راه شهیدان هستند و لحظه‌ای از حفظ آرمانهای آنان کوتاه نمی‌آیند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: اگرچه اتفاقات اخیر باعث آسیب دیدن حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای حافظ امنیت شد که ۱۵۰ نفر آنان از اعضای فراجا و مابقی از بسیجیان بودند که برخی هنوز از بستر جراحت برنخاسته اند، اما مصدومانی که بهبود یافتند، بلافاصله در میدان دفاع از آرامش مردم حاضر شدند.

وی افزود: نیروی انتظامی شب و روز خود را وقف ایجاد امنیت و خدمت به مردم و جامعه کرده است.

تقوی ادامه داد: لازم است تا زیرساخت‌های لازم با نگاه پدافندی و امنیتی در شهر گسترش فراهم شده و خلاءهای موجود مورد بررسی و جبران قرار گیرد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: در یک ماه اخیر، شاهد ورق خوردن برگ زرین دیگری توسط حافظان امنیت داخلی بودیم که با ولایتمداری، عشق به میهن و مردم همراه بود.

وی اظهار کرد: در مأموریت اخیر نیروی فراجا برای حفظ امنیت داخلی، نقش پیشتازی در عرصه را داشت و در فضایی همدل و همراه با مردم، در کنار حمایت مردم و نیروهای بسیجی به وظیفه خود عمل کرد.

تقوی افزود: در این عملیات‌ها شاهد حضور بانوان همکار فراجا نیز بودیم که نقش بسیار مؤثری داشتند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: در اواخر ماه صفر و با وجود همه تلاش دشمنان برای سلب آرامش جامعه، شاهد حضور بیش از ۶ میلیون زایر در استان و برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی و عزاداری دهه آخر ماه صفر بودیم.