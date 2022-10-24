رفع دغدغه حقوقی سرمایه گذاران از اولویت های دستگاه قضایی فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی یکی از اولویت اصلی در دوران تحول قضائی است، گفت: دادگستری فارس با ایجاد تعامل با مجموعه اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر طرف کردن موانع تولید و توسعه صنعتی و اقتصادی را در دستور کار دارد.

او با بیان اینکه فارس به لحاظ کاهش یافتن منابع آب نیازمند توسعه صنعتی است، افزود: در مسیر تحقق این امر نیازمند هم افزایی و هماهنگی بین نمایندگان قوا در استان هستیم.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین با بیان اینکه همه توان خود را در مجموعه قضائی استان معطوف تحقق شعار سال و رفع دغدغه‌های حقوقی سرمایه گذاران و تولید کنندگان کرده‌ایم، اظهار امیدواری کرد: این دو واحد تولیدی با رفع موانع بتوانند ضمن توسعه تولیدات خود جذب نیروی کار حداکثری را در اولویت خود قرار دهند.

موسوی با تاکید بر اینکه دادگستری در راستای تحقق شعار سال و رفع موانع تولید و اشتغال آفرینی خود را مکلف به همکاری همه جانبه می‌داند، گفت: در بسیاری از موارد ما در مجموعه قضائی سیاست فعال را در پیش گرفته‌ایم و پیش از بروز هر گونه مشکل که منجر به توقف روند تولید یا کاهش بازدهی اقتصادی شود موضوع را از طریق معاونت ویژه اقتصادی تا حصول نتیجه مثبت دنبال می‌کنیم.

او از دیدار مسئولان قضائی استان از ۳۵۰ واحد تولیدی در ۶ ماهه امسال خبر داد و تصریح کرد: نقش آفرینی نمایندگان مجموعه قضائی استان در کارگروه پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابل تأمل است و همین روند زمینه امیدواری تولید کنندگان، کار آفرینان و نیروی کار استان را فراهم ساخته است.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه موضوع مبارزه با قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل آسیب زا در روند تولید مورد توجه دادگستری است بر همکاری ادارات، نهادها و سازمان‌ها و تدوین سازوکارهای اجرایی برای خریداری محصولات تولیدی در استان و همچنین تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی توسط پتروشیمی‌های مستقر در استان تأکید کرد.