به گزارش خبرگزاری مهر، علی خیرالدین در نشست با رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان گفت: علی‌رغم اینکه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خوبی در موضوع تبدیل دانش به محصول تجاری در دانشگاه‌ها نوشته شده است، اما به‌دلیل عدم حمایت قانونی لازم از اساتید فناور و مجوزهای کسب‌وکار و آشنا نبودن فناوران و نوآوران با نظام بازار، متأسفانه تنها حدود ۱۰ درصد از اساتید در طرح‌های فناورانه مشارکت دارند که در نتیجه‌ی این امر، فرایند صحیح تولید محصول در شرکت‌های فناوری و ارائه‌ی آن به‌عنوان یک محصول به بازار طی نمی‌شود.

وی در تشریح برخی از برنامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای جبران عقب ماندگی‌های موجود در بخش فناوری خاطرشان کرد: اجرای طرح "دستیار فناوری" ویژه‌ی دانشجویان، پرداخت حقوق به دانشجویان حاضر در شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری، تکمیل زیست‌بوم فناوری کشور با ایجاد پردیس‌های علم و فناوری با مشارکت دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و اعطا گرنت پژوهشی و ۱۰ پایه‌ی تشویقی به اعضای هیأت علمی برای انجام فعالیت‌های فناورانه مانند تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و حل مشکلات جامعه، از مهمترین برنامه‌های این معاونت محسوب می‌شود که تحقق این برنامه‌ها تنها با تلاش و برنامه‌ریزی بیشتر دانشگاه‌ها امکان پذیر خواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت همکاری هرچه بیشتر دانشگاه‌ها با پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی افزود: با توجه به پتانسیل‌های متعدد استان در بخش کشاورزی، صنعت، معدن و …، ایجاد پردیس فناوری با مشارکت دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری استان و اداره‌ی کل مربوط به هرحوزه، جزو برنامه‌های اساسی ما است و همچنانکه پردیس کشاورزی آذربایجان‌شرقی با مشارکت دانشگاه تبریز، پارک علم و فناوری و سازمان جهاد کشاورزی استان در آینده‌ای نزدیک افتتاح و شروع به‌کار خواهد کرد، سایر دانشگاه‌ها نیز می‌توانند در طرح‌هایی از این قبیل مشارکت داشته باشند.