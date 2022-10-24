  1. استانها
  2. بوشهر
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۱۵

امام جمعه دشتی:

مردم پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی هستند

مردم پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی هستند

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: مردم پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی هستند و آمریکا و دیگر متحدانش با تحریم و آشوب هرگز به اهداف اقتصادی و سیاسی خود نخواهند رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست عصر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان به مناسبت بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان ماه اظهار داشت: ۱۳ آبان روزی تاریخی در تاریخ انقلاب اسلامی است و این روز، نماد آزادی خواهی، استکبار ستیزی و انسجام ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.

امام جمعه دشتی افزود: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) در این روز، نمایشگاهی از اوج نفرت و تنفر ملت و جوانان ایران اسلامی به آمریکای جنایتکار بود.

وی گفت: ۱۳ آبان نشان از ایستادگی و استقامت بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی در مقابل استکبار جهانی و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است.

زاهد دوست بیان کرد: دشمنی و کینه توزی استکبار جهانی نسبت به انقلاب و ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده و دشمنان از آینده روشن و قدرت نظام اسلامی نگران هستند و از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به انقلاب و ملت ایران از طرق مختلف دریغ نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: اتحاد ایران اسلامی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال یک بار دیگر اقتدار و همدلی ملت ایران حول محور انقلاب اسلامی را به رخ استکبار جهانی و متحدانش خواهد کشید.

وی گفت: مردم پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی هستند و آمریکا و دیگر متحدانش با تحریم و آشوب هرگز به اهداف اقتصادی و سیاسی خود نخواهند رسید.

امام جمعه دشتی بیان کرد: ملت ولایتمدار ایران اسلامی به رغم تمامی تحریم‌ها و تهدیدها بر اصول و ارزش‌های انقلابی پافشاری کرده و تسلیم نشده است و این رمز پیروزی انقلاب اسلامی در بیش از چهار دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 5616083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها