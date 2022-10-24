به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست عصر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان به مناسبت بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان ماه اظهار داشت: ۱۳ آبان روزی تاریخی در تاریخ انقلاب اسلامی است و این روز، نماد آزادی خواهی، استکبار ستیزی و انسجام ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.

امام جمعه دشتی افزود: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) در این روز، نمایشگاهی از اوج نفرت و تنفر ملت و جوانان ایران اسلامی به آمریکای جنایتکار بود.

وی گفت: ۱۳ آبان نشان از ایستادگی و استقامت بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی در مقابل استکبار جهانی و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است.

زاهد دوست بیان کرد: دشمنی و کینه توزی استکبار جهانی نسبت به انقلاب و ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده و دشمنان از آینده روشن و قدرت نظام اسلامی نگران هستند و از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به انقلاب و ملت ایران از طرق مختلف دریغ نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: اتحاد ایران اسلامی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال یک بار دیگر اقتدار و همدلی ملت ایران حول محور انقلاب اسلامی را به رخ استکبار جهانی و متحدانش خواهد کشید.

وی گفت: مردم پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی هستند و آمریکا و دیگر متحدانش با تحریم و آشوب هرگز به اهداف اقتصادی و سیاسی خود نخواهند رسید.

امام جمعه دشتی بیان کرد: ملت ولایتمدار ایران اسلامی به رغم تمامی تحریم‌ها و تهدیدها بر اصول و ارزش‌های انقلابی پافشاری کرده و تسلیم نشده است و این رمز پیروزی انقلاب اسلامی در بیش از چهار دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی است.