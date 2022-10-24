امسال ۸۶ روز در ایلام با گرد و غبار همراه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز دوشنبه در دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به وجود ریزگردها در مناطق غربی کشور اظهار کرد: منشأ بخش اعظمی از ریزگردهای استان ایلام خارجی و خارج از حوزه جغرافیایی استان است.

وی در ادامه گفت: رفع مشکل ریزگردها نیازمند عزم ملی است که باید منتج به نتیجه شود.

وی افزود: یکی از اولویت‌های مهم استان مقابله با ریزگردها است که در حوزه منابع طبیعی و با دیپلماسی با کشورهای همسایه به نتیجه خواهد رسید.



استاندار ایلام با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۸۶ روز در ایلام وجود ریز گرد به ثبت رسیده است، اظهار داشت: ایلام کانون اصلی ریزگردها در کشور است که روح و روان و سلامت مردم را به مخاطره انداخته است که امیدواریم با همکاری‌های منابع طبیعی کشور و محیط زیست و دیگر نهادهای مرتبط این مشکل برطرف شود.

وی با اشاره پوشش جنگلی ایلام گفت: این استان از نظر پوشش جنگلی در سطح کشور جایگاه بسیار خوبی دارد.

بهرام نیا در ادامه توجه جدی به منابع طبیعی و پوشش گیاهی را ضروری خواند و عنوان کرد: باید این مهم در دستور کار قرار گیرد و با افزایش پوشش گیاهی در سطح کل استان و ایجاد گابیون بندی و درختکاری با ریزگردها مقابله نمود.

وی با تاکید بر تزریق اعتبارات ملی برای توجه ویژه به منابع طبیعی استان گفت: امیدواریم اعتبارات خوبی به بخش‌های منابع طبیعی برای درختکاری و پوشش گیاهی و … اختصاص یابد.

نماینده عالی دولت در استان با قدردانی از منابع طبیعی استان در موضوع کنگره اربعین و کمک به تجهیز سایت چغاسبز گفت: منابع طبیعی در سایت چغاسبز ۱۵۶ سکو ایجاد کردند و در بحث اربعین همکاری خوبی داشتند.

عباسعلی نوبخت معاون وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی کشور نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌ها استاندار ایلام در توجه ویژه به منابع طبیعی، گفت: در این سفر توانمندیها و پتانسیل‌های استان دیده شد و انشاءالله اعتبارات خوبی اختصاص یافت.