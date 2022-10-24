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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۰۱

شهردار شیراز اعلام کرد؛

خط ۲ مترو شیراز تا پایان سال فعال می شود

خط ۲ مترو شیراز تا پایان سال فعال می شود

شیراز - شهردار شیراز گفت: خط ۲ قطار شهری شیراز تا پایان سال جاری فعال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی در بازدید از روند اجرای پروژه خط ۲ مترو شیراز گفت: قرار بر این است که سه ایستگاه از خط شرقی این خط تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد و قطار در خط شرقی آن حرکت کند.

اسدی ادامه داد: در نشستی که با حضور مدیران شهری و پروژه برگزار شد، مسائل این خط بررسی و اتخاذ تصمیم شد و قرار بر این شد تا پیمانکار، ساعات فعالیت عملیاتی را شبانه‌روزی کرده تا استراتژی طول زمان بهره‌برداری به حداقل برسد.

خط ۲ قطار شهری شیراز حدود ۱۵ کیلومتر طول دارد و با فعال شدن آن، شهرک میانرود در جنوب به میدان کلبه در شمال شرق شیراز متصل خواهد شد.

خط دوم قطار شهری شیراز در میدان امام حسین (ع) با خط یک متصل خواهد بود و با تکمیل آن، بخشی از حجم ترافیک شمالی جنوبی این کلان شهر، بهبود می‌یابد.

در این بازدید، اعضای شورای شهر، معاونان و مدیران شهرداری و شماری از مسئولان قرارگاه خاتم الانبیا (ص) به عنوان مجری پروژه خط دوم قطار شهری شیراز حضور داشتند.

کد مطلب 5616099

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