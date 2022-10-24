۶ مصدوم بر اثر سانحه تصادف در محور روانسر به پاوه

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز دوشنبه طی تماس تلفنی مرکز اورژانس مبنی بر برخورد ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ در محور روانسر به پاوه به مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر شهرستان روانسر مستقر در پایگاه امداد و نجات شهید چمران به محل حادثه اعزام شدند.

محمدی با اشاره به ۶ مصدوم این تصادف، تصریح کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر پس از ارزیابی حادثه یک نفر را رها سازی و ۲ نفر از مصدومین را به بیمارستان حضرت رسول (ص) شهرستان جوانرود انتقال دادند.