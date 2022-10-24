معرفی مناطق برتر در میزان برقراری انضباط مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم باقی افزود: در راستای تحقق بند ۳ ماده ۱۱ برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهر تهران گزارش ارزیابی عملکرد مناطق ۲۲ گانه در حوزه برقراری انضباط مالی در ۶ ماهه نخست سال احصا شده است که بر این اساس منطقه ۱۹، منطقه ۸ و منطقه ۷ عملکرد بسیار مطلوب داشته اند.

وی گفت: در راستای تحقق بند ۳ ماده ۱۱ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، مبنی بر احصا شاخص‌های کلیدی عملکرد مناطق ۲۲ گانه، سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه و اندازه گیری و گزارش آن در مقاطع مختلف سال، گزارش ارزیابی عملکرد مناطق ۲۲ گانه تحت عنوان میزان برقراری انضباط مالی در شش ماهه سال ۱۴۰۱ بر مبنای شاخص‌های کلیدی و کاربردی توسط این اداره کل تهیه شده است.

باقی افزود: انعکاس وضعیت عملکرد مناطق ۲۲ گانه در قالب گزارش مذکور، بیانگر میزان تحقق و دستیابی مدیریت شهری به مأموریت‌ها، سیاست‌ها، تدابیر و رویکردهای شهرداری تهران، همچنین میزان تحقق اهداف کمی مصوب در برنامه پنج ساله سوم است.

مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران خاطر نشان ساخت: این گزارش در نهایت منتج به تعیین نقاط قوت و قابل بهبود واحدهای مذکور خواهد شد و امید می‌رود مبنایی برای بهبود عملکرد در دوره‌های آتی فراهم آورد.

وی یادآور شد: عملکرد مناطق ۲۲ گانه در ۵ سطح بسیار مطلوب، مطلوب، متوسط، نیازمند توجه و ضعیف ارزیابی شده است که بر این اساس منطقه ۱۹، منطقه ۸ و منطقه ۷ در سطح بسیار مطلوب ارزیابی شده اند.