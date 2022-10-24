۸۹ هزار پزشک در مهر ماه نسخه الکترونیکی صادر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین حبیبیان گفت: در حال حاضر ۹۷ درصد اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در مراکز طرف قرار داد و غیر طرف قرارداد بیمه سلامت در کشور محقق شده و ورودی به سازمان تنها ۳ درصد نسخ به صورت کاغذی است که به شکل نیمه الکترونیکی وارد می‌شود.

وی افزود: در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر تقریباً شاخص اجرای پروژه ۹۷ درصد است و تغییر محسوسی ایجاد نشده است. خوشبختانه حدود ۸۰ هزار پزشک در اجرای پروژه نسخه نویسی الکترونیکی به صورت صد درصد الکترونیک نسخه نویسی کرده اند و شامل پزشکان طرف قرار داد و غیر طرف قرار داد می‌شود.

حبیبیان با بیان اینکه استان خراسان رضوی بیشترین درصد استفاده از نسخه کاغذی را داشته است، تصریح کرد: طبق هماهنگی‌های به عمل آمده و در خصوص موارد استثنا امکان استفاده از نسخه کاغذی در برخی شرایط وجود دارد، از ۸۹ هزار پزشکی که در مهر ماه مشارکت در نسخه الکترونیک داشته اند ۹ هزار پزشک اقدام به نسخه نویسی کاغذی یا نیم الکترونیک و ۸۰ هزار پزشک نسخه نویسی تمام الکترونیکی داشتند.