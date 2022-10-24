به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار روز دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری یادواره شهدای ایل خزل با اشاره به اینکه دشمنان فهمیدند نمی‌توانند کاری کنند و همه نقشه‌های آنان خنثی و باطل شد، گفت: برگزاری یادواره ۴۰۰ شهید ایل خزل حرکتی ارزشمند است که در این شرایط کنونی نیاز ضروری است.

وی با بیان اینکه نیاز است خاطرات دفاع مقدس جمع آوری و برای نسل جوان و نوجوان ما بازگو شود، ابراز کرد: در جهاد تبیین باید ثمرات و رشادت‌های رزمندگان و شهدا برای جامعه ترسیم شود.

وی با اشاره به اینکه در دفاع مقدس با دنیا درگیر بودیم، الان نیاز است آن رشادت‌ها و مقاومت‌ها تبیین شود، یادآور شد: در عرصه فیلم و سریال باید در استان کار شود، سوژه‌های بکر و جذابی طی دوران دفاع مقدس در استان وجود دارد.

امام جمعه ایلام با تاکید بر اینکه نقش زنان ایلامی در دفاع مقدس باید مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: در این مقطع، سکوت چراغ سبز نشان دادن به دشمن است.

حجت الاسلام کریمی تبار تصریح کرد: در جهاد تبیین باید کار کرد و دستاوردهای نظام گفته شود، تا جایی که می‌توانید برای آگاهی بخشی به جامعه تلاش کنید.

نتوانستیم حق مطلب در مورد رشادت‌های مردم در هشت سال جنگ تحمیلی را ادا کنیم

وی با بیان اینکه خدمات بزرگی در نظام در حال ارائه به مردم است، این خدمات برای مردم باید بازگو شود، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در شدیدترین تحریم، مقاومت و ایستادگی کرده است.

حجت الاسلام کریمی تبار با بیان اینکه برگزاری کنگره و یادواره‌های شهدا بهترین راهکار برای مقابله با هجمه‌ها دشمنان است، گفت: هشت سال دفاع مقدس با رشادت مردم و ایثارگران ایران، یک وجب از خاک کشور از دست ندادیم.

وی با بیان اینکه در استان ایلام نتوانستیم حق مطلب در مورد رشادت‌های مردم در هشت سال جنگ تحمیلی را ادا کنیم، افزود: مردم استان هشت سال مقاومت کردند، باید رشادت‌های مردم در قالب‌های مختلف هنری مختلف از جمله فیلم بیان شود.

امام جمعه ایلام تصریح کرد: هر کدام ایلات و طوایف استان نقش ارزشمندی در دفاع مقدس داشتند و باید این رشادت‌ها تبدیل به فیلم و سریال شود.