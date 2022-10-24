به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی به عنوان رئیس دانشگاه قم منصوب شد.

حجت الاسلام شریفی، استاد تمام رشته فلسفه است و پیش از این ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران را عهده دار بود.

وی در کنار تدریس مباحث کلامی و فلسفی، اخلاقی (فلسفه اخلاق)، فقهی و سیاسی و همچنین برخی از مسئولیت‌های علمی-اجرایی، از سال ١٣٧٢ به تحقیق و پژوهش در زمینه فلسفه، معرفت‌شناسی، کلام، اخلاق، مسائل فرهنگی و اجتماعی، فلسفه دین، فلسفه اخلاق، و فلسفه علوم انسانی اسلامی مشغول بوده و تاکنون مقالات و کتاب‌های متعددی در حوزه‌های یادشده منتشر کرده است.

همچنین طی حکمی از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری حجت الاسلام و المسلمین دکتر عسکر دیرباز رئیس پیشین دانشگاه قم به عنوان رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منصوب شد.