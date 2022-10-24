تخصیص ۷۵میلیارد تومان اعتبارات سفر رئیس جمهور برای توسعه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، ولی جهانی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه تعیین تکلیف وضعیت بناها و بافت تاریخی گیلان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برخی از بناهای تاریخی از جمله ساختمان تاریخی دادگستری انزلی پس از بازسازی به دلیل نبود اعتبار رها شده بود که این بناها قابلیت استفاده به عنوان موزه را دارند.

وی افزود: از مصوبات سفر رئیس جمهور به گیلان در سال گذشته ۷۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود که این اعتبار تخصیص یافته است که بخشی از آن برای طرح توسعه موزه‌ها باید مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان ادامه داد: در خصوص ساختمان‌های تاریخی محدوده میدان امام خمینی (ره) انزلی، از نظر میراث فرهنگی گیلان مشکلی وجود ندارد و بیشتر موارد به بانک‌های مستقر در این میدان و مالکان این بناها برمی گردد.

جهانی با بیان اینکه به همه ساختمان‌های تاریخی محدوده این میدان مجوز بازسازی و اصلاح بنا داده شده است، افزود: بانک‌های مستقر در میدان امام انزلی نیز از سوی میراث فرهنگی مجوز خود را دریافت و ضوابط میراث فرهنگی به آنها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه ساختمان دادگستری انزلی به سه موزه تبدیل می‌شود، گفت: این ساختمان در سه طبقه بنا شده و در صورت تأمین اعتبار لازم تا ۸ ماه آینده به موزه ورزش، عدلیه و اسناد اداری تبدیل می‌شود.

جهانی با اشاره به برگزاری همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری از ۲۳ تا ۲۷ آبان در تالار مرکزی رشت با هدف معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در تمامی شهرهای گیلان گفت: از سوی آب منطقه‌ای گیلان نیز فرصت‌های سرمایه گذاری در آب بندان های استان به میراث فرهنگی و فرمانداران ابلاغ شده تا متقاضیان بخش خصوصی با استفاده از تسهیلات محل بند الف تبصره ۱۸ طرح‌های گردشگری مورد تأیید میراث فرهنگی را با هدف افزایش اشتغال در استان انجام دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان به پرداخت حدود ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر برای ساخت تأسیسات گردشگری نظیر هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه بوم گردی و اقامتگاه سنتی در گیلان چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.

جهانی با اشاره به انجام موافقت اصولی میراث فرهنگی با ۵۳ طرح گردشگری در گیلان اضافه کرد: تا کنون حدود ۱۴۰ متقاضی طرح‌های گردشگری خود را برای احداث تأسیسات گردشگری و بوم گردی به میراث فرهنگی ارائه داده‌اند که ۵۳ مورد از آن موافقت اصولی خود را دریافت و مابقی در دست اقدام و رفع اشکال است.

وی به رشد ۴۰ درصدی بوم گردی در گیلان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره و اظهار کرد: سال گذشته ۲۶ بوم گردی تأسیس شد و امسال بیش از ۳۰ بوم گردی به بهره برداری رسیده و ۸۴ واحد بوم گردی دیگر نیز در دست ساخت است.