تفسیر صنفی قرآن به طور جدی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه دشمنان از اثرگذاری قرآن در هراس هستند، اظهار کرد: قرآن کریم در تفکر انقلابی جامعه نهادینه شده و استکبار جهانی از این امر وحشت زده است.

وی با بیان اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی از هرگونه فعالیت قرآنی حمایت می‌کند، اظهار کرد: سال گذشته ۲ برابر بودجه فرهنگی از مؤسسات فرهنگی و قرآنی استان حمایت شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت بهره مندی از هنرهای قرآنی در مبلمان شهری تاکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه از فعالان حوزه قرآن حمایت‌های لازم صورت خواهد گرفت، گفت: پس از سه سال مشکل بیمه فعالان قرآنی آذربایجان‌غربی حل شده است.

علیرضا نوروزی با بیان اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل بیمه‌ای ۳۸۲ فعال قرآنی آذربایجان‌غربی حل و امتیاز آنان در صندوق هنر ثبت شد، افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی یک نگاه تخصصی به توسعه فرهنگ قرآنی دارد و در این راستا از تمامی برنامه‌های اثرگذار حمایت‌های لازم را خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی با اشاره به برگزاری ۶۵ برنامه قرآنی در یک هفته توسط این اداره کل اضافه کرد: برگزاری مسابقات قرآنی در ۱۶ محور، حمایت از محفل‌های جمع خوانی قرآنی، برگزاری مسابقات پیامکی در صدا و سیما، برگزاری برنامه‌هایی نظیر شب شعر، نمایشگاه و جشنواره‌های قرآنی از جمله اقدامات این اداره کل در راستای توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه است.

وی با بیان اینکه امسال ۲۲ محفل قرآنی در شهرستان‌های آذربایجان‌غربی برگزار شده، گفت: به دنبال برگزاری این محافل در بخش‌ها و روستاها هستیم.

نوروزی همچنین از پرداخت ۱۰ میلیارد ریال برای برنامه‌های قرآنی در یک سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: حمایت‌های مادی و معنوی در این راستا ادامه دار خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه هم در این جلسه گفت: مسئولان امر باید برای ورود بیش از پیش قرآن و آموزه‌های آن به نهاد خانواده تلاش کنند چرا که عمل به این اصل مهم جامعه را از انحراف دور می‌کند.

حجت الاسلام قریشی اظهار کرد: اگر بخواهیم در صراط مستقیم قرار بگیریم و خود و جامعه را از انحراف دور کنیم روش و منشمان در زندگی می‌بایست الهام گرفته از آموزه‌های قرآن کریم باشد و بتوانیم در نهاد خانواده این اصول را ساری و جاری کنیم.

وی تصریح کرد: انتظار از دولت اسلامی پشتیبانی از برنامه‌های قرآنی و بسط دادن قرآن کریم از تلاوت آیات الهی گرفته تا تبیین آموزه‌های آن در جامعه است و در این راستا آشنایی جامع مسئولین با قرآن، حمایت از مؤسسات و مجموعه‌ها و فعالین قرآنی باید در سرلوحه امور این حوزه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه همچنین ترویج برنامه‌های قرآنی در مدارس و دانشگاه‌ها، برپایی جلسات مستمر تلاوت قرآن و دیگر برنامه‌های مرتبط با آموزش‌های قرآنی در جامعه را مورد تاکید قرار داد.

حجت الاسلام قریشی از متولیان امر خواست مشابه این جلسه با حضور ائمه جمعه شهرستان‌ها در مراکز شهرستان‌های استان نیز برگزار شود.