وزارت بهداشت با کمبود ۱۰۰ هزار نیرو مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله مرادی، در نشست مدیران تخصصی منابع انسانی وزارت بهداشت با بیان اینکه در دولت سیزدهم تمرکز این مدیریت بر توزیع عادلانه نیرو در سطح کشور بوده است، افزود: تمام تلاش خود را کرده‌ایم که بر اساس پارامترها و استانداردهای نیروی انسانی، برحسب نیاز، نیروهای موردنیاز استان‌های کشور را توزیع و مدیریت کنیم.

وی همچنین با اشاره به برگزار آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان وزارت بهداشت، یادآور شد: شروع متمرکز آزمون‌های بدو خدمت کارکنان از سال ۱۴۰۰ در راستای بهبود سطح دانش و عملکرد کارکنان در میان‌مدت بوده که طبق نظرسنجی‌ها و بررسی‌های میدانی مؤثر واقع شده است.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تیم‌های پایش، نظارت و ارزیابی منابع انسانی وزارت بهداشت حضور فعالانه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی دارند. این تیم‌ها متشکل از برجسته‌ترین کارشناسان حوزه منابع انسانی، در جهت شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود نیروی انسانی در همه ابعاد مختلف دانشگاه‌ها ورود کرده و شرایط توزیع، عملکرد و کیفیت خدمات را موردبررسی قرار داده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت رضایتمندی گیرندگان خدمات در وزارت بهداشت، گفت: در راستای آموزش‌های پرسنلی توجه به رضایت‌مندی ارباب‌رجوع و گیرندگان خدمت با جدیت دنبال می‌شود و در نظر داریم مراکزی که رضایت‌مندی گیرندگان خدمت بالاتری دارند مورد تشویق وزارت بهداشت قرار گیرند.

مرادی ادامه داد: همان‌طور که رضایتمندی گیرندگان خدمت از اولویت‌ها است، در مقابل آن رضایتمندی ارائه‌دهندگان خدمت نیز بسیار مهم است که می‌توان با ایجاد مسیر هموار در جهت رشد همکاران و همچنین تأمین معیشت آنان این مهم را عملی ساخت.

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت عدالت در پرداخت کارکنان اظهار داشت: تمام سعی و تلاش وزارت بهداشت در این راستا بوده که عدالت در پرداخت کارکنان انجام شود که در این راستا، متمرکز کردن صدور احکام کارکنان، پیگیری و جلسات مکرر و مطالبه گرانه با سازمان برنامه‌و بودجه در خصوص برقراری فوق‌العاده خاص، ایجاد داشبوردهای مدیریتی منابع انسانی برای مدیران دانشگاهی و سازمان‌های وابسته، طرح‌های تشویقی و تسهیلاتی در قالب قانون جوانی جمعیت به کارکنان پیگیری شده است.

مرادی تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی در وزارت بهداشت می‌تواند زنگ هشداری برای ساختار و شاکله سازمانی باشد. طبق استانداردهای منابع انسانی در وزارت بهداشت و با توجه به بازنشستگی همکاران در سال‌های اخیر و عدم جایگزینی با نیروهای جوان، کمبود بیش از ۱۰۰ هزار نفر در وزارت بهداشت وجود دارد که زنگ هشداری در راستای ارائه خدمات مناسب حوزه سلامت در آینده خواهد بود.