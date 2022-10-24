  1. استانها
  2. سمنان
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۱۷

استاندار سمنان:

نهاده امانی به دامداران استان سمنان داده می‌شود

نهاده امانی به دامداران استان سمنان داده می‌شود

سمنان- استاندار سمنان گفت: برای کاهش مشکلات دامداران مقرر شد از این پس دام در استان خریداری و نهاده نیز در اختیار دامداران به صورت امانی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد رفع موانع تولید به میزبانی استانداری با اشاره به سیاست‌های حمایتی در بخش‌های مختلف، تاکید کرد: اقدامات در سطح استان در خصوص تقویت تولید، صنعت و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای ایجاد اشتغال در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در حال انجام است.

وی افزود: در حاشیه حضور وزیر جهاد کشاورزی در جشنواره پسته دامغان و طی نشست با دامداران، مقرر شد تا دام در استان خریداری و نهاده نیز در اختیار دامداران به صورت امانی قرار گیرد و دامداران استان پس از فروش دام، بدهی خود را به دولت پرداخت کنند.

استاندار سمنان با بیان اینکه ۵۰ واحد تولیدی ۱۰۰ درصد راکد استان به چرخه تولید بازگشته و با تحقق این مهم ۱۴۰۰ فرصت شغلی جدید برای متقاضیان شغل فراهم شد، بیان کرد: ضرورت دارد با اقدامات جهادی و کار شبانه روزی در راستای رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم و افزایش اعتماد آنان همچون گذشته گام برداریم

کد مطلب 5616199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها