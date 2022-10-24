به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد رفع موانع تولید به میزبانی استانداری با اشاره به سیاست‌های حمایتی در بخش‌های مختلف، تاکید کرد: اقدامات در سطح استان در خصوص تقویت تولید، صنعت و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای ایجاد اشتغال در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در حال انجام است.

وی افزود: در حاشیه حضور وزیر جهاد کشاورزی در جشنواره پسته دامغان و طی نشست با دامداران، مقرر شد تا دام در استان خریداری و نهاده نیز در اختیار دامداران به صورت امانی قرار گیرد و دامداران استان پس از فروش دام، بدهی خود را به دولت پرداخت کنند.

استاندار سمنان با بیان اینکه ۵۰ واحد تولیدی ۱۰۰ درصد راکد استان به چرخه تولید بازگشته و با تحقق این مهم ۱۴۰۰ فرصت شغلی جدید برای متقاضیان شغل فراهم شد، بیان کرد: ضرورت دارد با اقدامات جهادی و کار شبانه روزی در راستای رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم و افزایش اعتماد آنان همچون گذشته گام برداریم