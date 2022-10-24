طرح جامع مقابله با مواد مخدر در استان سمنان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته راهبری یاریگری روستاهای استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه فراگیری و همچنین تقویت مهارت‌های زندگی، از مؤثرترین راهکارهای جدی در بحث مدیریت آسیب‌های اجتماعی مرتبط با اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر است، تاکید کرد: طرح جامع مقابله با مواد مخدر از منظر اجتماعی سازی توسط مرکز، تدوین و ابلاغ شده است که نیازمند اجرایی سازی در استان است.

وی افزود: تقویت مهارت‌های زندگی در تمامی سطوح به منظور آگاه سازی اقشار مختلف جامعه و پیشگیری از به دام افتادن افراد جامعه در بحث اعتیاد، امری حائز اهمیت و قابل توجه است که نقش آن در روستاها نیز پررنگ‌تر خواهد بود

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه پیشگیری، مهم‌ترین راهبرد در مقوله کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر است، بیان کرد: کمیته راهبری یاریگری در روستاها نیز در راستای پیشگیری در حوزه مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است.

ریواده بیان کرد: نیاز است تا ساختار اجرایی این کمیته متناسب با شرایط و تکالیف دستگاه‌های اجرایی متولی امر در بازه زمانی حداکثر ۱۵ روزه تدوین و ارائه شود.

وی افزود: روستاهای هدف در این امر باید توسط دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته که متولی مقوله مدیریت آسیب‌های اجتماعی هستند، صورت گرفته و راهکارهای قانونی برای تقویت اعتباری دهیاری‌ها به منظور اجرای هرچه مطلوب‌تر طرح اندیشیده شود.