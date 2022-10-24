به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی راد عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی و تقدیر از خانواده‌های فرزند پذیر خاص اظهار داشت: حضور در کانون گرم خانواده حق هر کودک است و اقامت طولانی مدت در خانه‌های کودک و نوجوانان چالش‌های مخصوص خود را دارد.

وی بیان کرد: با توجه به اینه کودکان با سن کم بویژه نوزادان با زمان کمتری وارد خانواده می‌شوند این ضرورت وجود دارد که به کودکان بالاتر از سه سال و خانواده‌های متقاضی این دسته از کودکان توجه خاص داشت.

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر عنوان کرد: در همین راستا تلاش برای اخذ حکم واگذاری کودکان واجد شرایط (بالای سه سال) و تسریع در روند پرونده چنین خانواده‌هایی در اولویت کار قرار دارد.

وی گفت: واگذاری کودکان بالای سه سال همچون دیگر فرزندان با حساسیت لازم انجام می‌شود اما همکاری با چنین خانواده‌هایی اولویت خواهد داشت و ضمن همکاری با خانواده‌ها روند تدریجی واگذاری کودک، انجام مشاوره‌های فرزند خواندگی دیدارهای والدین و کودک همگی در دستور کار دفتر شبه خانواده استان قرار دارد.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ضمن تشکر از این خانواده‌ها بابت امنیت و مهری که به این فرزندان داده‌اند گفت: دولت هر چه تلاش کند برای این فرزندان کافی نیست و مهر و عاطفه را فقط شما می‌توانید تقدیم کنید و این بچه‌ها تاج بندگی آخرت شما هستند که خداوند وجودتان را مناسب دیده و شما مانند پیامبر هستید.

رقیه زنگنه نژاد گفت: بهزیستی تمام تلاش خود را برای تسهیل این مسیر به کار گیرد و هر همکاری نیاز باشد ما انجام خواهیم داد.

در پایان این خانواده‌ها خاطرات خود با این فرزندان را بیان و با اهدا لوح و شاخه گل از سوی مدیر کل بهزیستی استان بوشهر از آنان تقدیر به عمل آمد.