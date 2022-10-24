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۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۵۹

فرمانده انتظامی مینودشت:

سواری پراید با بیش از ۸۵ میلیون خلافی در مینودشت توقیف شد

سواری پراید با بیش از ۸۵ میلیون خلافی در مینودشت توقیف شد

مینودشت- فرمانده انتظامی مینودشت از توقیف یک دستگاه خودروی پراید با خلافی ۸۵ میلیون و ۶۰۸ هزار ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر بای شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: ماموران پلیس راهور شهرستان مینودشت در ادامه برنامه‌های پیشگیرانه و انتظام بخشی خودروها در حوزه ترافیک شهری، اقدام به کنترل مسیرهای مواصلاتی کردند.

فرمانده انتظامی مینودشت افزود: پلیس حین انجام ماموریت به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک و آن را متوقف کرد.

بای به انجام اقدامات اولیه ماموران در این راستا اشاره کرد و گفت: در استعلام انجام شده پلیس مشخص شد این خودرو دارای ۱۷ فقره انواع تخلفات رانندگی به مبلغ ۸۵ میلیون و ۶۰۸ هزار ریال خلافی پرداخت نشده در سامانه ثبت تخلفات پلیس راهور است.

وی بیان کرد: خودروی فوق برابر قانون توقیف و تمام اقدامات قانونی پلیس در این راستا انجام شد.

کد مطلب 5616258

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