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۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۵۳

مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان:

۱۰۰ فقره تأسیسات قدیمی آبی در گلستان شناسنامه دار می شود

۱۰۰ فقره تأسیسات قدیمی آبی در گلستان شناسنامه دار می شود

گرگان- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: طی پژوهشی با همکاری یکی از دانشگاه‌های گلستان شناسنامه‌دار کردن تعداد ۱۰۰ مورد تأسیسات آبی قدیمی استان را پیگیری می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی شامگاه دوشنبه در خصوص ظرفیت‌های گردشگری آبی استان و جلسه با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در این خصوص، در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: توجه به توسعه صنعت گردشگری، راه برون رفت از مشکلات استان است و در این راه آب منطقه‌ای آمادگی کامل برای همکاری دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: گردشگری آبی یکی از نقاط همکاری مشترک شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان بوده که برای توسعه این نوع از گردشگری در استان آمادگی داریم.

وی از شناسایی ۵۰ نقطه در گلستان برای گردشگری آبی خبرداد و گفت: از این تعداد ۲۸ نقطه قابلیت توسعه گردشگری آبی را دارا بوده و برای جذب سرمایه‌گذار مناسب است.

حسینی بیان کرد: طی پژوهشی با همکاری یکی از دانشگاه‌های استان شناسنامه‌دار کردن تعداد ۱۰۰ مورد تأسیسات آبی قدیمی استان را پیگیری می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان اضافه کرد: در بخش گردشگری تاسیسات آبی، تقویت موزه تخصصی آب و ایجاد موزه آب در بافت تاریخی و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری آماده همکاری با میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در استان هستیم.

کد مطلب 5616259

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