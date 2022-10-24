۱۰۰ فقره تأسیسات قدیمی آبی در گلستان شناسنامه دار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی شامگاه دوشنبه در خصوص ظرفیت‌های گردشگری آبی استان و جلسه با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در این خصوص، در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: توجه به توسعه صنعت گردشگری، راه برون رفت از مشکلات استان است و در این راه آب منطقه‌ای آمادگی کامل برای همکاری دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: گردشگری آبی یکی از نقاط همکاری مشترک شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان بوده که برای توسعه این نوع از گردشگری در استان آمادگی داریم.

وی از شناسایی ۵۰ نقطه در گلستان برای گردشگری آبی خبرداد و گفت: از این تعداد ۲۸ نقطه قابلیت توسعه گردشگری آبی را دارا بوده و برای جذب سرمایه‌گذار مناسب است.

حسینی بیان کرد: طی پژوهشی با همکاری یکی از دانشگاه‌های استان شناسنامه‌دار کردن تعداد ۱۰۰ مورد تأسیسات آبی قدیمی استان را پیگیری می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان اضافه کرد: در بخش گردشگری تاسیسات آبی، تقویت موزه تخصصی آب و ایجاد موزه آب در بافت تاریخی و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری آماده همکاری با میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در استان هستیم.