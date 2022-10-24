خدمات توانبخشی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امکان بیمه رایگان برای افرادی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، از مهمترین دستاوردهای بیمه سلامت در یک سال گذشته بوده که به آن دست پیدا کرده است.

مدیرکل بیمه سلامت گلستان افزود: طی فرآیندی تقاضای فرد بررسی می‌شود و اگر جزو سه دهک پائین جامعه باشد بیمه او رایگان انجام می‌شود.

حسینی اضافه کرد: اگر فرد جزو دهک‌های چهار تا ۱۰ باشد باید درصدی از حق بیمه را پرداخت کند، چنانچه فرد جزو دهک‌های پائین نباشد می‌تواند به مدت سه ماه از پوشش بیمه‌ای بهره مند شود.

وی بیان کرد: اگر فردی در هنگام بیماری بستری شود و از اواسط مدت بستری بیمه شود، پوشش بیمه برای او از روز اول لحاظ می‌شود.

به گفته مدیرکل بیمه سلامت گلستان، بیمه رایگان برای مادران باردار، بیمه فرزندان مادران شیرده تا پنج سالگی از جمله فعالیت‌های بیمه سلامت در یک سال اخیر بوده است.

حسینی در خصوص خدمات توانبخشی این بیمه اظهار کرد: خدمات توانبخشی به تازگی در بسته خدمات و تعهدات پوشش بیمه سلامت همراه با ۵۹ خدمت در این حوزه قرار گرفته است.

وی هم چنین از ایجاد صندوق بیماران خاص خبرداد و گفت: این صندوق هزینه مازادی که توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بیماران خاص پرداخت نمی‌شود را کاهش و تحت پوشش قرار می دهد.