تکریم ارباب رجوع سرلوحه کار مسئولان گناوه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهسوار حاجی پور عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه اظهار داشت: فلسفه انقلاب اسلامی خدمت به مردم است و این برای همه مایه افتخار است لذا تکریم و صداقت با ارباب رجوع بویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران در دستور کار مسئولان ادارات باشد.

فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) شهرستان گناوه اظهار داشت: مسئولان ادارات اشرافیت کامل بر اداره و کارکنان و زیرمجموعه خود داشته باشند و موضوع خود مراقبتی در دستگاه‌های مربوط را در نظر داشته و نسبت به آن اهتمام ورزند.

وی گفت: رقابت سالم بین ادارات در راه انداختن قانونی کار مردم و ارباب رجوع باید ایجاد شود و مسئولان ادارات در دولت انقلابی باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی گفت: با توجه به سفر آتی رئیس جمهور پیشنهاداتی به اداره کل و فرمانداری به منظور اجرای طرح‌ها و کاهش مشکلات ورزش شهرستان ارائه شده است.

۱۳ آبان امسال باشکوه‌تر از همیشه

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مدیر اداره آموزش و پرورش گناوه گفت: پیرامون برگزاری برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی جلسات در سپاه و آموزش و پرورش برگزار شد و برنامه‌هایی تدارک دیده شد که در این هفته اجرا خواهد شد.

ضرغام مردانی با اشاره به وقایع یوم الله ۱۳ آبان افزود: روز ۱۳ آبان که در تقویم به عنوان روز مبارزه با استکبار نام‌گذاری شده یادآور سه واقعه مهم تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت تعدادی از دانش‌آموز به دست رژیم ستم شاهی در ۱۳ آبان ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ به عنوان این سه واقعه تاریخی است که در تاریخ معاصر ایران در سه دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز را در تاریخ کشور به عنوان روزی به یادماندنی به ثبت رسانده است.

وی گفت: در برهه کنونی با توجه به شرایط کشور ۱۳ آبان امسال از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است و برنامه‌های امسال با شکوه تر سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان تنها متعلق به دانش آموزان نیست و متعلق به همه اقشار مردم است گفت: ۱۳ آبان امسال مصادف با روز جمعه است که با هماهنگی‌های صورت گرفته محل راهپیمایی در گناوه چهارراه بنیاد شهید در نظر گرفته شده است و پس از آن نیز نماز جمعه اقامه خواهد شد که از بازاریان، دانشگاه‌ها و ادارات و همه اقشار مردم شهرستان دعوت می‌شود با شکوه هر چه تمام تر در مراسم این روز شرکت کنند.