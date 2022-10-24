حرمت و استعداد دانشجویان باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد هادی ایمانیه در بازدید از دانشگاه شیراز در حضور ریاست سازمان انرژی اتمی کشور، دانشجویان را امیدهای آینده کشور دانست و افزود: خوش سلیقگی، توانمندی و مدیریت مهندس اسلامی مشخص است؛ لذا توقع ما هم به همان اندازه از ایشان افزایش می‌یابد.

استاندار فارس با اشاره به لزوم استفاده از علوم نوین در دنیا، اظهار داشت: ایران از دیرباز پرچم دار صلح و آرامش بوده است؛ در اسلام کشور گشایی معنایی ندارد؛ آنچه در هشت سال جنگ تحمیلی اتفاق افتاد، دفاع از میهن و اعتقاد جمهوری اسلامی ایران بود.

وی زمینه‌های استفاده از فناوری صلح آمیز هسته‌ای را فراوان دانست و افزود: دانشگاه‌ها و دانشجویان منتظر بازگشایی مسیر آینده خود هستند؛ لذا بایست حرمت، استعداد، توان و آینده شغلی آنها را حفظ کنیم.

نماینده عالی دولت در فارس تصریح کرد: بعنوان مسئول ارشد اجرایی استان آمادگی کامل دارم در تمام زیر ساخت‌هایی که در توان و اختیار اینجانب باشد، در تمامی زمینه‌های مد نظر همراهی و همکاری کنم.