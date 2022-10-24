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۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۵۲

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی بابل:

۱۶هزار ماموریت پیش بیمارستانی در بابل انجام شد

۱۶هزار ماموریت پیش بیمارستانی در بابل انجام شد

بابل- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بابل از انجام بیش از ۱۶ هزار ماموریت پیش بیمارستانی طی نیمه اول امسال در شهرستان خبر داد و گفت: بیشترین ماموریت شهری بوده است.

میرسعید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماه امسال ۴۴ هزار و ۲۵۴ تماس تلفنی با اورژانس ۱۱۵ برقرار شد که از این تعداد متأسفانه دو هزار و ۱۳۷ مورد مزاحمت بوده است.

وی افزود: همچنین در مجموع ۱۶ هزار و۱۲ مأموریت انجام شده که پنج هزار و۶۰۲ مأموریت، شهری و ۱۰ هزار و ۴۱۰ مأموریت جاده‌ای بود و از این تعداد مأموریت هفت هزار و ۴۲۴ بیمار یا مصدوم درقالب دو هزار و ۷۳۹ مأموریت شهری و چهار هزار و ۶۸۵ مأموریت جاده‌ای به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

وی اظهار داشت: در این ماه اورژانس پیش بیمارستانی و مرکز مدیریت و حوادث فوریت پزشکی بابل سه هزار و ۳۵۶ مأموریت به علت حوادث ترافیکی داشته که شامل ۹۴۴ حادثه درون شهری و دو هزار و ۴۱۲ حادثه جاده‌ای بوده است.

رمضانی گفت: بعداز حوادث رانندگی، بیماری‌های قلبی با ۷۶۵ مورد، مشکلات تنفسی با ۴۴۲ مورد و مسمومیت با ۳۱۷ مورد شایع‌ترین علت انتقال به مراکز درمانی بوده است و در این ماه اورژانس بابل ۳ مورد احیای قلبی ریوی موفق خارج بیمارستانی داشت.

کد مطلب 5616278

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