برخورد قاطعانه با مشترکان پرمصرف آب شرب در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهر خانی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری دماوند که با حضور سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه دماوند، رودهن و آبسرد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران، بخشداران، شهرداران، رؤسای شوراهای اسلامی، فرمانده انتظامی دماوند و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: با توجه به کاهش بارندگی‌ها در کشور، ورودی سدها و منابع تأمین آب به حداقل رسیده و باید حتماً موضوع اصلاح الگوی مصرف آب به طور جدی انجام شود و مردم شریف شهرستان نهایت همکاری را با مجموعه آبفا در این زمینه داشته باشند.

طاهر خانی افزود: طی هماهنگی‌های انجام شده، از شرکت آب و فاضلاب خواسته‌ایم تا با قاطعیت با مشترکان پرمصرف برخورد شود و در بحث تأمین آب شرب همه توان خود را به کار بگیرد تا مشکلی در شهرستان دماوند نداشته باشیم.

فرماندار دماوند بیان داشت: در خصوص عملیات اصلاح و بازسازی ۱۷ کیلومتر از شبکه آب‌رسانی شهر دماوند با توجه به اهمیت آن در جهت مصرف بهینه و جلوگیری از هدر رفت آب، با هماهنگی‌هایی که با شهرداری و شورای اسلامی شهر انجام شده، آبفا باید هرچه زودتر عملیات عمرانی را آغاز کند و تعلل در اجرای کار بر عهده شهرداری و شورا نیست، چراکه دستور آغاز کار صادر شده است.