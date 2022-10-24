صدور مجوز قانونی افزایش تراکم ساختمانی در دماوند فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری دماوند که با حضور سیداحمد رسولی‌نژاد نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، طاهرخانی فرماندار، ائمه جمعه رودهن و آبسرد مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران، بخشداران، شهرداران، رؤسای شوراهای اسلامی، فرمانده انتظامی دماوند و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: تاکنون در فصل پاییز بارندگی نداشتیم و باید ضمن دعا برای بارش نزولات آسمانی در بحث صرفه‌جویی برنامه جدی‌تری داشته باشیم.

فتاح دماوندی افزود: عملیات اصلاح شبکه آب‌رسانی شهر دماوند که قرار است تا ۱۷ کیلومتر آن انجام شود، سه هفته متوقف شده که با توجه به مسائلی که بین آبفا و شهرداری وجود دارد، تقاضا داریم که اجرای این عملیات متوقف نشود.

امام جمعه دماوند بیان داشت: طبق گزارش‌ها، تمام روستاهای تقاضای اصلاح طرح هادی و گسترش روستاهای خود را دارند، اما عملیاتی نشده است.

وی در ادامه گفت: مردم در روستاها به گاز، آب و برق نیاز دارند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا از استفاده غیرقانونی از این خدمات جلوگیری شود.

فتاح دماوندی عنوان داشت: امروز مطابق نیاز، مسکن وجود ندارد، بنابراین صدور مجوز برای طبقات سوم و چهارم در شهر دماوند مورد نیاز مردم است و باید صدور مجوز قانونی شهرداری برای ساختن طبقات بیشتر فراهم شود.