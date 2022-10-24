شورای فرهنگ عمومی کرمانشاه میزبان نخبگان فرهنگی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفدری بعد از ظهر دوشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه که با حضور مدیران عضو این شورا برگزار شد، اظهار کرد: نگاه تحلیلی به حوزه فرهنگی اغتشاشات باعث می‌شود نظام برنامه ریزی های ما اصلاح و به سمت اثربخشی و افزایش ضریب نفوذ در جامعه حرکت کند و از همین رو با موافقت امام جمعه و استاندار کرمانشاه در جلسات بعدی جمعی از نخبگان که به نحوه مدیریت فرهنگی استان ممکن است نقدی داشته باشند و از برجستگان استان باشند در جلسه حضور خواهند یافت و نقدهای خود به حوزه‌های اجرایی فرهنگی استان را بیان خواهند کرد.

وی افزود: نظام اسلامی نظامی است که گفتمان و استدلال قوی دارد و بنا به فرمایش شهید مطهری افکار مختلف در کشور حضور دارند و می‌توانند بحث و گفتگو کنند که نتیجه این تضارب آرا که پشتوانه منطقی قوی نیز دارند به پیشرفت نظام منجر خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: اغتشاشات اخیر از جنبه‌های مختلف امنیتی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده ولی توجه به حوزه فرهنگی اغتشاشات می‌تواند تصویر واضح‌تری از وضع موجود ارائه کند چرا که بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان وقایع اخیر بن مایه فرهنگی اجتماعی داشته بر خلاف ادوار گذشته که بن مایه سیاسی یا اقتصادی داشته است.

صفدری بیان کرد: بر اساس آنچه که در گذشته هم گفته شد یکی از عوامل مهم توجه به تخلیه هیجانات جوانان و ایجاد نشاط و امید در جامعه است و متأسفانه در جامعه ضعف‌های زیادی در این حوزه داریم که باید توجه ویژه ای به این حوزه داشته باشیم.

وی دامه داد: توجه به تربیت جوانان و نوجوانان مسئله بسیار مهمی است که در صورت آموزش صحیح و توجه به مسائل تربیتی و فرهنگی فشار کار در نهایت به نیروهای نظامی و انتظامی وارد نمی‌شود و بسیاری از چالش‌های اجتماعی مرتفع خواهد شد.