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۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۱۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

۴۵ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند

۴۵ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و ۴۵ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به د وم آبان ماه، ۴۵ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۶ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و در مجموع ۱۱۸ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال ۱ نفر نیز وخیم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از ۹۰ تست انجام شده، نتیجه ۱ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۷۹۲ دوز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

کد مطلب 5616310

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