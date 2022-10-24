احتمال وقوع سیلاب در گلستان/مردم به رودخانه ها نزدیک نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه سرد و بارشی شامگاه دوشنبه وارد گلستان شده که از پیامدهای آن بارش رگباری باران و احتمال وقوع سیلاب است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان در این خصوص گفت: اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح نارنجی به شماره هفت، در تاریخ اول آبان ۱۴۰۱، از روز دوشنبه ۲ آبان ماه لغایت اواخر روز سه شنبه ۳ آبان ماه، رگبار، رعد و برق، کاهش محسوس دما و وزش باد نسبتاً شدید موقتی و بالتبع آن، آبگرفتگی برخی معابر احتمال سیلاب ناگهانی را پیش بینی کرده است.

حسین دهقان بیان کرد: براساس هشدار فوق، شرکت آب منطقه ای گلستان از هم استانی ها و عموم مردم تقاضا دارد در حاشیه رودخانه های دایمی و فصلی استان توقف نکنند، در فعالیت های کوهنوردی احتیاط کردخ و از نزدیک شدن به رودخانه ها، مسیل ها و مخازن سدها و تأسیسات آبی خودداری کنند.

گفتنی است سامانه بارشی ابتدای هفته هم در گلستان سبب طغیان رودخانه ها و وقوع سیلاب شده و میلیاردها تومان خسارت بر جا گذاشت.