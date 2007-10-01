دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بورس داخل می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رشته های مورد نظر برای بورس داخل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامل آمار حیاتی،آموزش بهداشت، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، پرستاری گرایش روان پرستاری یا بهداشت جامعه، بهداشت باروری، ایمونولوژی گرایش ایمنی ملکولی یا ایمنوبیولوژی، سم شناسی، بیوتکنولوژی داروئی ترجیحا" با گرایش مهندسی پروتئین، فارماسیوتیکس ترجیحا" با گرایش Gene Delivery، داروسازی بالینی، فیزیوتراپی با گرایش بیماریهای روماتولوژی یا قلب وعروق، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی است.

افراد داوطلب علاوه بر شرایط عمومی باید نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز ثبت نام اقدام کنند. همچنین کسب رتبه در امتحانات کشوری در هر مقطع تحصیلی و سایر مدارک مرتبط به امتیازات فرد داوطلب باید با ارائه مستندات مربوطه باشد.

متقاضیان باید مدارک خود را حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ درج آگهی به صورت پست سفارشی به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ارسال کرده و بر روی پاکت ارسالی «مربوط به آگهی فراخوان بورس داخل» را قید کنند.

پس از اتمام تحصیل دانشگاه با توجه به وضعیت تحصیلی بورسیه در طی دوره دکتری تخصصی Ph.D در خصوص شروع انجام تعهدات بورس تصمیم گیری خواهد کرد و بورسیه بودن الزامی برای استخدام به عنوان عضو هیئت علمی ایجاد نمی کند، بلکه بکار گیری صرفا" برای گذراندن تعهدات بورس است.

داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصلاح از خدمت دولتی منع شده باشند. متقاضی قبل از شروع به تحصیل وثیقه قانونی لازم معادل پنج برابر حقوق و مزایای دوره بورس تحصیلی به دانشگاه بسپارد. متقاضی باید تعهد خدمت معادل حداقل دو برابر مدت بورس تحصیلی به دانشگاه بسپارد.

افرادی که بورس تحصیلی می گیرند باید پس از پایان دوره تحصیلی با توجه به مقررات آموزشی دانشگاه مربوطه به اخذ مدرک تحصیلی تعیین شده (مصوب دانشگاه) نایل شوند در غیر اینصورت ملزم به پرداخت مبالغ دریافتی و یا هرگونه خسارت دیگر به تشخیص امورحقوقی دانشگاه خواهند بود.