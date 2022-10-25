توسعه معادن از مهم ترین رویکردهای استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر سه شنبه در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان با بیان اینکه توسعه بخش معدن یکی از مهم‌ترین رویکردها و از اولویت‌های کلان استان است که باید برنامه ریزی عملیاتی در این بخش صورت بگیرد، گفت: زنجان از لحاظ معدنی، ظرفیت‌های بالایی دارد، ما نیاز به این داریم که تصویر کلانی از معادن استان داشته باشیم تا در زمینه بهره گیری از این فرصت‌ها بتوانیم موفق عمل کنیم.

وی افزود: مبنای استخراج و تدوین موضوعات در اجرای پژوهش‌ها باید مشکلات کلان و اساسی استان باشد این درحالی است که برخی از موضوعاتی که در فراخوان پژوهش‌ها گنجانده می‌شود، هیچ دردی را دوا نمی‌کند.

استاندار زنجان با بیان اینکه اگر بتوانیم دست کم ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این اضافه برداشت‌ها صرفه جویی کنیم، آورده آب برای منابع زیرزمینی برابر مصرفمان در استان خواهد شد، گفت: بر اساس برآوردها میزان مصرف آب زیرزمینی در این استان سالانه یک میلیارد مترمکعب است که ۳۰۰ میلیون مترمکعب آن اضافه برداشت است.

افشارچی با بیان اینکه موضوع آب از مسائل عمده استان زنجان است، افزود: اگر از منظر مدیریت کلان استان به دردها و مسائل بزرگ استان نگاه و در پژوهش‌ها به آنها توجه شود، اتفاقات بسیار مثبتی می‌تواند رقم بخورد.

وی لزوم گذر از کشاورزی سنتی به مدرن را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این راستا چند پروژه از جمله طرح‌های بزرگ گلخانه‌ای در استان در دست اجرا است.

افشارچی در ادامه بر لزوم تحول دیجیتالی تاکید کرد و گفت: اگر این چنین موضوعات در پژوهش‌ها مدنظر باشد، می‌شود بخشی از مشکلات را حل کرد.