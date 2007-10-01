برگزاری جشن تکلیف در ششمین نمایشگاه قرآن استان مرکزی

اعظم میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این برنامه با نام باغ بهشت برای کودکان و نوجوانان دختر و پسر که تازه به سن تکلیف دینی رسیده اند، برگزار می شود.

وی اظهار داشت: تجلیل از دختران و پسران مکلف، اقامه نماز از سوی کودکان و نوجوانان، آشنایی کودکان با احکام شرعی، اهداء جوایز به کودکان و نوجوانان، تقدیر از حافظان خردسال و تصحیح قرائت نماز کوکان و نوجوانان از جمله فعالیت های غرفه جشن تکلیف است.



میرزایی برپایی کلاس نقاشی با موضوعات مذهبی، بازی های رایانه های، اینترنت شامل معرفی سایت های قرآنی و اسلامی، ارائه حکایات و داستان های قرآنی ویژه گروه سنی کودکان، کلبه قصه، کاردستی، طراحی روی پارچه با موضوعات رمضان، نماز، گناه، پوشش کودکان و میوه های قرآنی را از دیگر برنامه های غرفه های باغ بهشت نمایشگاه قرآن کریم استان مرکزی عنوان کرد.



وی پخش انیمیشن محمد خاتم پیامبران را از دیگر برنامه های بخش کودکان نمایشگاه قرآن عنوان کرد و بیان داشت: این انیمیشن از هفتم مهرماه به مدت سه روز در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای آیینه اراک پخش می شود.



ششمین نمایشگاه قرآن کریم استان مرکزی 15 ماه مبارک رمضان در فرهنگسرای آیینه اراک گشایش یافت و به مدت 10 روز صبح و عصر برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.