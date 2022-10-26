افزایش نمونه های مثبت آنفلوانزا در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صداقت شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: برای بررسی سیر و روند بیماری آنفلوانزا میزان نمونه‌های مثبت در بازه زمانی مشخص مورد ملاک ما است.

معاون فنی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: در هفته گذشته از هر ۵۰ آزمایش چهار نمونه مثبت بود که این عدد در روز گذشته از هر ۳۰ آزمایش به ۱۲ نمونه مثبت رسیده است.

وی توضیح داد: این یعنی هر فردی که با علائمی چون سرفه، بدن درد، سردرد و مانند آن رویت شد به نسبت مشخص ممکن است ویروس آنفلوانزا یا سرماخوردگی داشته باشد.

صداقت گفت: با توجه به افزایش نمونه‌های مثبت، گروه‌های پرخطر مانند سالمندان، زنان باردار و بیماران خاص واکسیناسیون را فراموش نکنند.

طبق گفته معاون فنی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان واکسن این گروه‌ها رایگان بوده و با فراخوان به آنها اعلام خواهد شد.

وی توصیه کرد که مردم در فضاهای بسته تلاش کنند امکان تبادل هوا برقرار شود و اگر فردی دارای علائم بود از حضور در محل کار خودداری کرده و دیگران هم حتماً از ماسک استفاده کنند و از نزدیک شدن به بیماران دوری شود.