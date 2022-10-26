صادرات ۷ هزار تن سیر از همدان به کشورهای حاشیه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فضلی با بیان اینکه سیر، یکی از محصولات مهم کشاورزی در استان همدان است، اظهار کرد: در این راستا ایجاد شهرک تخصصی سیر در دست اقدام است.

وی افزود: ۴۴ هزار تن میزان تولید سیر استان در سال جاری است؛ که ۷ هزار تن به ارزش ۴ میلیون دلار به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اوراسیا صادر شده و مابقی به صورت تازه خوری، فرآوری شده و سیر خشک استفاده شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی همدان اظهار کرد: صادرات سیر و در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و دلیل آن بیشتر جنگ روسیه و اوکراین است؛ چراکه بازار هدف محصول سیر بوده انجام قراردادهای تجاری گسترده چین و پاکستان و واردات سیر چینی همچنین ورود حجم بسیار زیاد سیر از کشور چین به کشورهای همسایه به خصوص عراق با قیمت پایین‌تر از سیر تولیدی ایران است.

فضلی ادامه داد: اعمال تعرفه بالای کشور ترکیه در راستای واردات سیر ایران از یک سو و بالا بودن هزینه تولید سیر درجه یک در داخل کشور و مقرون به صرفه نبودن قیمت تمام شده سیر بسته بندی شده با قیمت جهانی و بازارهای هدف صادراتی از سویی دیگر، از جمله دلایل کاهش صادرات سیر است.

وی یادآور شد: حدود هفت هزار تن سیر در صنایع غذایی و شوریجات مصرف می‌شود که در این راستا، در استان ۴ سردخانه نگهداری سیر با ظرفیت ۷۰۰۰ تن فعالیت می‌کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین تعداد ۴ واحد سرد خانه‌ای به ظرفیت هزار ۱۰ هزار تن در حال احداث است.