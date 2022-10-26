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۴ آبان ۱۴۰۱، ۸:۱۱

در نوشهر برپا شد؛

آغاز روز دوم همایش ملی جهاد تبیین آجا با رویکرد دفاعی

آغاز روز دوم همایش ملی جهاد تبیین آجا با رویکرد دفاعی

نوشهر- دومین روز اولین همایش ملی جهاد تبیین آجا با رویکرد دفاعی با حضور مسئولان کشوری و لشکری در دانشگاه علوم دریایی نوشهر آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روزن اولین همایش ملی جهاد تبیین آجا با رویکرد دفاعی صبح چهارشنبه با حضور مسئولان کشوری و لشکری در دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر آغاز به کار کرد.

در این همایش ملی که از روز سه شنبه شروع شد، ۳۰۱ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال و ۱۵۶ مقاله پذیرش شدند و در نهایت ۲۶ مقاله به صورت پوستری و ۲۰ مقاله به صورت شفاهی ارائه شد.

ارائه مقالات، برپایی نمایشگاه جانبی دستاوردهای نیروی دریایی، و تشکیل پنل‌های تخصصی از جمله برنامه‌های این همایش دو روزه است که در آن شخصیت‌های ملی و لشکری حضوری دارند.

این همایش ظهر امروز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان می‌دهد.

کد مطلب 5617195

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