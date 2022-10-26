علی جعفر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز کوچ پاییزه عشایر در روزهای گذشته، اظهار کرد: بر این اساس تمهیدات و برنامه‌های لازم برای تأمین نیازمندی‌های عشایر کوچ نشین در استان کرمانشاه صورت گرفته است.

وی به هدف از برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای عشایر استان کرمانشاه، افزود: با توجه به آمادگی‌های صورت گرفته در حال حاضر هیچ گونه مشکلی برای کوچ عشایر به مناطق قشلاقی وجود نداشته و عشایر تا ۳۰ مهرماه فرصت ترک مراتع ییلاقی را داشتند.

مدیر امور عشایری استان کرمانشاه تصریح کرد: عشایر از اوایل آبان ماه برای استقرار در مراتع مناطق قشلاقی امکان حضور پیدا کرده‌اند که در استان کرمانشاه این عشایر کوچ‌رو به ۲ دست تقسیم شده‌اند.

رضایی با اشاره به انواع عشایر کوچ‌رو و نوع کوچ آنها در فصل پاییز، خاطرنشان کرد: عشایر کوچ‌رو استان کرمانشاه دسته‌ای هستند در مناطق قشلاقی و گرمسیر مانند شهرستان‌های سومار، قصرشیرین و گیلانغرب سکونت پیدا می‌کنند و عشایر کوچ‌رو برون استانی زمستان خود را در مناطق قشلاقی مانند استان‌های ایلام، خوزستان و لرستان سپری می‌کنند.

وی عنوان کرد: عشایر کوچ‌رویی که به شیوه سنتی کوچ می‌کنند آغاز کوچ پاییزه خود را از هفته پیش داشته و نهایتاً به مدت ۴۵ روز در محل مورد نظر به عنوان قشلاق مستقر خواهند بود.

مدیر امور عشایری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه عشایر کوچ نشین استان کرمانشاه مسافتی حدود یک کیلومتر تا یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر را طی می‌کنند، گفت: بر اساس آمار به دست آمده این خانواده‌های عشایر کوچ‌رو در استان کرمانشاه حدود ۱۴ هزار نفر هستند.

رضایی ادامه داد: از مجموع ۱۴ هزار خانوار عشایر موجود در استان کرمانشاه حدود سه هزار خانوار عشایر کوچ‌رو، هفت هزار خانوار عشایر نیمه رو و مابقی در روستاهای استان کرمانشاه ساکن هستند.

وی با تاکید بر اینکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام در اختیار عشایر استان کرمانشاه است، عنوان کرد: با توجه به اینکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام سبک در اختیار این قشر قرار دارد حدود ۲۰ هزار تن شیر و ۱۰ هزار تن نیز گوشت قرمز در طول سال توسط آنها تولید می‌شود.