تعلل در اجرای پروژه محور خورموج - لاور جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین صبح چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات پروژه خورموج - لاور با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های خوب کشاورزی شهرستان دشتی در حوزه دشت پلنگ است ولی به دلیل نبود زیر ساخت‌های مناسب نتوانسته به جایگاه واقعی خود برسد.

وی افزود: تأخیر در اجرای این پروژه ضمن نارضایتی مردم باعث افزایش قیمت‌ها نیز شده و تعلل آن دیگر جایز نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه تاکید کرد و ادامه داد: این پروژه به طول ۲۰ کیلومتر است که ۱۰ کیلومتر آن تکمیل سده و برای تکمیل ۱۰ کیلومتر دیگر طبق برآورد اولیه نیازمند ۷۵ میلیارد تومان اعتبار است.

وی اضافه کرد: پروژه مقرر گردید کارخانه سیمان نسبت به احداث ابنیه پروژه اقدام و اداره کل راه و شهرسازی زیر سازی و راهداری نیز آسفالت پروژه انجام دهد.

باستین یادآور شد: تاکنون بخشی از این اعتبارات از محل شهرستانی و ملی تأمین شده که می‌طلبد هر چه زودتر این پروژه شروع شود.