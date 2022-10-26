تاکید بر توسعه تعاملات شیراز و تاجیکستان در حوزه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در دیدار با جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان در دفتر استاندار فارس، سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران را ارتباط نزدیک، مستمر و تنگاتنگ با کشورهای دوست و همسایه عنوان کرد و اظهار داشت: حدود پنج میلیون نفر در فارس زندگی می‌کنند که تقریباً ۵۰ درصد جمعیت تاجیکستان را تشکیل می‌دهد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه فارس از قدیم به ارائه خدمات سلامت شهرت داشته است، افزود: بیمارستان نمازی شیراز، شهرتی جهانی دارد که در انجام عمل‌های پیوند نیز فعالیت داشته است ولی باتوجه به نیاز تخت بیشتر، مرکز بزرگ و مجهزی با نام بیمارستان پیوند ابوعلی سینا تأسیس و در این زمینه ارائه خدمت می‌نماید. هم اکنون هرگونه خدمات درمانی که امکان پذیر باشد، در شیراز انجام می‌شود.

ایمانیه افزود: در حوزه بهداشت استان، ۱۵۰۰ پزشک در قالب نظام پزشک خانواده فعالیت دارند که هر کدام ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ شهروند را در شهر و روستا پوشش می‌دهند. در حوزه دارو خصوصاً گیاهان دارویی کِشت های متنوعی صورت می‌گیرد. تولید تجهیزات پزشکی متنوع و ارائه خدمات آموزشی در قالب ۱۸ دانشکده و ۶۰ مرکز تحقیقاتی از دیگر عرصه‌های فعالیت نظام سلامت شهر شیراز است.

وی با اشاره به وجود دو دانشگاه علوم پزشکی دیگر در استان و تحصیل بالغ بر ۱۲ هزار دانشجو در حوزه بهداشت و درمان شیراز افزود: هرسال ۴۰۰ دانشجو از ۴۰ کشور جهان در این شهر از خدمات آموزشی حوزه سلامت بهره می‌برند.

استاندار فارس تصریح کرد: انجام تحقیقات علمی متنوع با مراکز بین المللی از فعالیت‌های مستمر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

ایمانیه با اشاره به علاقه ملت تاجیکستان به فرهنگ و ادب فارسی افزود: همزبانی، هم‌کیشی و هم‌دینی، دو کشور سببِ دوستی بین دو ملت شده است.

وی با تاکید بر ارتباط پزشکی بین دو کشور و ارائه خدمات آموزشِ پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی در سطوح عمومی، تخصصی و فوق تخصصی در قالب ۲۰۰ رشته آموزشی در شیراز افزود: با آغوش باز پذیرای مردم عزیز تاجیکستان هستیم.

نماینده عالی دولت در فارس از آمادگی استان برای تأمین زیرساخت‌ها و مشارکت سرمایه گذاران و دولت تاجیکستان در حوزه تجهیزات پزشکی خبر داد و افزود: انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، خصوصاً در حوزه پیوند و مسائل روز پزشکی برای هر دو دولت مهیاست.

وی خواستار افزایش پروازهای مستقیم دوشنبه پایتخت این کشور به شیراز در راستای توسعه توریسم درمانی و صنعت گردشگری شد، اظهار داشت: با توجه به پیشینه تعامل و علاقه بین دوکشور، علاقمندیم با شما ارتباط بیشتری داشته باشیم.

همچنین وزیر تندرستی تاجیکستان نیز در این دیدار گفت: کشور ایران در دنیا در حوزه‌های مختلف به ویژه پزشکی شناخته شده است و کشور تاجیکستان نیز به دنبال کسب علم و دانش پزشکی و تبادل تجربیات مطلوب است.

وی بیان کرد: بسیاری از پزشکان تاجیک برای رشد طبابت در زمینه پیوند اعضا، در شیراز علم آموزی کردند و در حال حاضر در کشور تاجیکستان در حال خدمت رسانی به هموطنان خود هستند و در تلاش هستیم از این فرصت مناسب برای افزایش همکاری‌ها استفاده کنیم.

