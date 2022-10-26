صف های طولانی نان در آذربایجان غربی برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی سه شنبه شب در جلسه آسیب شناسی و بررسی علل بروز مشکلات مربوط به حوزه گندم، آرد و نان در استان افزود: نان قوت غالب ایرانی هاست و سختی تهیه آن برای مردم در استان قابل لمس است و باید به سرعت ساماندهی شود و شایسته مردم ما نیست که در بحث تهیه نان با مشکل مواجه باشند.

وی با بیان اینکه بعضاً ملاحظه می‌شود که برخی افراد سودجو و منفعت طلب سوءاستفاده‌هایی در بحث توزیع نان مورد نیاز مردم می‌کنند که به هیچ وجه پذیرفته نیست و باید مورد برخورد جدی و قاطع قرار گیرند و بازار سیاهی که در این خصوص وجود دارد باید با برخوردهای بازدارنده جلوگیری شود.

عتباتی ادامه داد: باید مردم لمس کنند که خدمتگزاران آنها به فکرشان هستند و در تلاش برای تأمین آرامش و آسایش آنها می‌باشند و باید تصمیماتی اتخاذ شود تا صف‌های طولانی نان و معطلی مردم مرتفع شود.

وی با تاکید بر حل مشکلات حوزه گندم، آرد و نان گفت: نظارت‌های ادارات متولی باید در امر توزیع و پخت آرد و نان به صورت جدی پیگیری شود و تعزیرات حکومتی استان در کنار غله و خصوصاً اتحادیه نانوایان به صورت میدانی نظارت بر امور نانوایی‌ها را در دستور کار خود قرار دهند و در هر جایی تخلف یا جرمی خصوصاً خام فروشی آرد را مشاهده کردند به نهادهای نظارتی و دستگاه قضائی گزارش کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: موضوع نان مردم برای دستگاه قضائی اهمیت زیادی دارد و با متخلفین در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد کرد و مصوباتی که در جلسه امروز تصویب شد در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی و گزارش امر هم به اطلاع اعضای جلسه خواهد رسید.

مدیرکل بازرسی آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: سازمان بازرسی در باب حقوق عامه و حسن اجرای قوانین وظایف و تکالیفی به موجب قانون برعهده دارد.

روح الله محبوبی افزود، بحث نان از امور مهم است که باید تصمیمات سریع و مؤثر و قاطع اتخاذ شود تا این موضوع در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حل شود تا صف‌های طولانی را در جلوی نانوایی‌ها شاهد نباشیم.

در ادامه جلسه غلامحسین عماری فرماندار ارومیه با اشاره به نظارت‌های هوشمند بر نانوایی‌ها اظهار کرد: افزایش سرمایه استانی در حل کمبود نان مهم و استفاده از نان صنعتی هم در استان بسیار مؤثرتر است.

لزوم افزایش سهمیه آرد استان و مکاتبه با مراجع عالی، انتظام بخشی به نظارت و بازرسی‌ها توسط متولیان امر، هماهنگی و هم افزایی با کارخانجات تولید آرد برای کد دار کردن محصولات از مهمترین مصوبات این نشست بود.